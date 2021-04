Sabrina Salerno inaugura questo mese di aprile pubblicando sui social network uno scatto bollente: le sue curve di fuori fanno impazzire.

Sabrina Salerno, all’età di 53 anni, continua ad essere un’icona sexy ed esplosiva. La cantante posta con disarmante facilità scatti fenomenali sui social network, mettendo in mostra il suo fisico spaziale e le sue curve da urlo. La nativa di Genova, qualche settimana fa, rilasciò alcune dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui spiegò che il segreto per avere un corpo perfetto è quello di non mangiare zuccheri e di allenarsi 3 o 4 volte a settimana.

La Salerno, poco fa, ha incantato tutti mettendo in rete una fotografia esagerata in cui sfodera la sua mercanzia. Lo scatto è illegale e fa salire la temperatura sui social: la cantante ha inaugurato questo mese di aprile in maniera esagerata. Il post ha ovviamente raccolto numeri incredibili.

Sabrina Salerno, mercanzia in bella vista: pazzesca

Sabrina, poco fa, ha condiviso in rete una fotografia da capogiro. La cantante ligure indossa un costumino esplosivo che copre ben poco, dotato di trasparenze spaventose. Il suo décolleté non viene contenuto dal costume e conquista letteralmente la scena. La posa è sexy e infiamma Instagram. La bellezza del suo viso è luminosa e raggiante.

Il post ha già raccolto 15mila likes in pochissimi minuti. “Che bomba”, “Meravigliosa creatura, ciao sole”, “Wow ma quanto sei bella Sabrina complimenti”, “Non sei stupenda, ma di più”, “Magnifica donna”, si legge tra gli innumerevoli commenti. Ogni suoi post colleziona sempre numeri strepitosi.

53 anni e non sentirli: Sabrina è una bomba. Qualche giorno fa, la classe 1968 deliziò la sua platea di ammiratori condividendo una fotografia in cui piazzò le sue gambe spettacolari in primo piano.