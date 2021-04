Stefano De Martino, intesa con una la donna che non ti aspetti. Il gossip impazza – FOTO

Stefano De Martino, dopo l’addio all’ex moglie Belen Rodriguez, starebbe finalmente vivendo una nuova storia d’amore

Sembra che si respiri amore nei corridoi della Rai. Sarebbe presumibilmente lì infatti che Stefano De Martino avrebbe incontrato quello che per i settimanali di gossip è il suo nuovo amore. L’ex ballerino di Amici, secondo i rumors, dopo la fine della sua relazione con la bella showgirl Belen Rodriguez dalla quale ha avuto anche un figlio, non avrebbe più avuto nessuna storia d’amore. Di acqua sotto i ponti quindi ne è passata davvero un bel po’ e i per i ben informati non ci sarebbero dubbi: ormai Stefano De Martino è di nuovo innamorato. La fortunata sarebbe anche lei un volto noto di viale Mazzini anche se non hanno mai lavorato insieme ed è per questo che non si sa ancora con precisione dove e quando la scintilla sarebbe scoccata. Secondo i ben informati infatti De Martino si sarebbe legato sentimentalmente con la conduttrice Andrea Delogu.

L’amore fra Stefano De Martino e Andrea Delogu

A dare la notizia della nascita di questa nuova e splendida coppia è il magazine Oggi. Entrambi sono i volti nuovi ed emergenti della Rai che grazie a simpatia e talento stanno lentamente scalando le classifiche nei cuori degli italiani. Stefano De Martino sembra infatti sempre più lanciato nel suo ruolo di showman, merito soprattutto di “Stasera tutto è possibile“. Nel fortunato programma ereditato da Amadeus infatti il ballerino napoletano ha avuto l’occasione di farsi apprezzare, oltre che per la bravura, anche per la simpatia. Andrea Delogu è stata protagonista di trasmissioni di successo andate in onda sempre sulla seconda rete di viale Mazzini. Fra queste in particolare il pubblico ha avuto modo di apprezzarla in “Indietro Tutta! 30 e lode” a “Guarda..stupisci“. La conduttrice avrebbe da poco interrotto il matrimonio con l’attore Francesco Montanari.

Anche se il gossip che gira intorno alla separazione non ha avuto ancora conferma così come quello con De Martino. I diretti interessati infatti non hanno ancora confermato, né tantomeno smentito, le voci di una relazione che li riguarda. A dar retta ai rumors però la coppia sarebbe decisamente molto affiatata.