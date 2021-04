Tommaso Zorzi difende un’amica al Maurizio Costanzo: “La versione italiana del sogno americano”

L’ex gieffino Tommaso Zorzi durante il Maurizio Costanzo Show ha difeso Giulia de Lellis complimentandosi per la sua condotta impeccabile

Benvenuti alla seconda puntata del #MaurizioCostanzoShow 🤩 Questa sera si parlerà di successo improvviso e di un programma di grande intrattenimento come “Buona Domenica”! pic.twitter.com/csof96qm6q — Maurizio Costanzo (@Costanzo) March 31, 2021

Nell’ultima puntata del “Maurizio Costanzo Show” si è parlato di successo improvviso e proprio per l’occasione il padrone di casa ha voluto invitare il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi, ma anche Giulia De Lellis e Beatrice Valli. Assieme a loro anche la reunion di tutto il cast di “Buona Domenica”, con Paola Barale in prima fila, seguita da Laura Freddi, passando per Paola Perego, Demo Morselli, Claudio Lippi, Enrico Papi, Platinette e Rossella Brescia.

Mercoledì ha sicuramente monopolizzato lo show trasmesso in seconda serata su Canale Cinque la lite accesa tra Platinette e Zorzi sulla questione LGBT e la legge Zan per la parità dei sessi, che invece il vincitore della Casa aveva trovato poco rappresentate proprio dalla subrette che lo ha parafrasato con un:

“Se non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio rappresentare nessuno. Dato che mi hai promesso due sberle dall’interno della casa del Grande Fratello, vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele”. Durante il programma però molte altre sorprese, vediamo cosa è accaduto.

Zorzi: “All’inizio le andavo un po’ contro, ora…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Zorzi è stato chiamato in causa anche per parlare dell’amica De Lellis invitata assieme ad un’altra ex concorrente di “Uomini e Donne”, ovvero Beatrice Valli. Zorzi ha voluto rivolgere un commento molto cordiale verso la ex di Andrea Diamante, conosciuto proprio tra le fila del programma di Maria De Filippi.

“Lei sa che all’inizio le andavo un po’ contro perché non riuscivo a capire il fenomeno. La seguo da un po’ di anni. Credo che lei sia la versione italiana del sogno americano. Una ragazza rimasta molto con i piedi per terra”.

Nella discussione è intervenuto anche Massimo Gramellini che curioso le ha chiesto a cosa deve il suo successo e quale talento pensa di avere maggiormente nel comunicarsi: “Credo quello della comunicazione” – risponde Giulia. “Sicuramente mi vedono una ragazza semplice che con un pizzico di fortuna è riuscita a ottenere quello che desiderava”.

Al che Zorzi raddoppia la dose: Giulia “parla ai suoi follower come parla con me al telefono e credo che questo sia il suo successo. È a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina”.