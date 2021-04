Tragedia in autostrada, due morti schiacciati e un ferito

Incidente con due morti in A4 in direzione Trieste, tra i caselli di San Donà e Cessalto. Un furgone ha tamponato un tir, poco dopo un secondo sinistro

Gravissimo incidente ieri poco prima delle 18 avvenuto sulla corsia Est in direzione Trieste, due chilometri dopo il casello di San Donà. Un tir ha tamponato un furgone che è rimasto accartocciato sotto il mezzo pesante, non ce l’hanno fatta le due persone a bordo che sono state estratte senza vita dal personale del 118 accorso prontamente sul posto per i primi soccorsi.

Poco dopo sulla stessa tratta si è verificato un secondo tamponamento a catena che ha coinvolto sempre due tir durante un sorpasso al chilometro 428. I Vigili del Fuoco hanno estratto un’autista rimasto incastrato al posto guida che però non è in pericolo di vita.

Doppio incidente in A4, i dettagli della tragedia

L’A4 ieri tra i caselli di San Donà e Cessalto è stata teatro di un doppio terribile incidente stradale che ha coinvolto poco prima delle 18 due veicoli: due i morti nel primo tamponamento tra un mezzo pesante e un furgone mentre un ferito nel secondo sinistro tra due mezzi pesanti.

Nel primo incidente sono deceduti sul colpo i conducenti del furgone tamponato, i pompieri di San Donà e Mestre e Motta di Livenza sono arrivati subito mettendo in sicurezza sia i mezzi che l’area interessata. Le persone morte nel sinistro sono un giovane friulano di 28 anni residente a Talmasson, Erik Galluzzo e un albanese di 34 residente invece a Udina, Eder Shqalshi.

Il secondo incidente si è verificato solo mezz’ora dopo al km 428+900 ed ha coinvolto due mezzi pesanti. L’autista incastrato nel mezzo è stato prontamente portato in ospedale a Udine per tutti gli accertamenti ma non sembra in pericolo di vita. Le operazioni di sgombro delle corsie da parte della Polstrada e dei Vigili del Fuoco sono durate fino a tarda notte.