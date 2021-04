Un Posto al Sole: addio a Viola. Ilenia Lazzarin lascia il cast. Poi rassicura i followers e comunica il pesce d’aprile

Ilenia Lazzarin è una delle attrici più amate del mondo di Un Posto al Sole. Ha esordito nella soap opera napoletana che era soltanto una ragazzina, insieme al cast è cresciuta, è diventata una donna, un’attrice molto apprezzata e una madre dopo tanti anni in cui ha sognato di avere un figlio e di vivere questa meravigliosa esperienza. Oggi, però, si è divertita a fare uno scherzo ai suoi followers che li ha davvero spiazzati tutti.

Ilenia Lazzarin rivela di lasciare Un Posto al Sole, poi la verità: “Pesce d’aprile”

Sono diverse settimane che i fans della soap si chiedono che fine farà il suo personaggio. Sono un po’ di anni oramai che Viola si è trasferita a Torino insieme a suo marito Eugenio e il figlio Antonio, ha spesso ha espresso la volontà di voler tornare a Napoli. L’ultima volta non è stata possibile e così è partita nuovamente insieme alla sua famiglia, ma questo ha mandato in confusione i telespettatori della soap. Viola tornerà o è andata via per sempre? A proposito di questo, Ilenia ha deciso di prendersi gioco dei suoi followers facendo un pesce d’aprile che ha spiazzato tutti.

Per un attimo ci sono cascati tutti, perché erano in tanti ad aspettarsi una notizia del genere. Per fortuna non è ancora nulla di certo. Allora Viola tornerà?