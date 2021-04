Uomini e Donne, Teresa e Salvatore stanno ancora insieme. Eccoli oggi con alcune problematiche non da poco. Le parole dell’ex tronista

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono una delle storiche coppie che si sono formate sotto i riflettori televisivi. I due si sono conosciuti nel notissimo programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Per molti solo un trampolino di lancio per sfondare nel mondo dello spettacolo, per altri un’esperienza autentica per cercare il vero amore.

Diverse sono le coppie che ad oggi, dopo l’uscita del programma, sono ancora insieme come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno allargato la loro famiglia con il piccolo Dodo e poi ci sono Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo che si sono anche sposati e a settembre festeggeranno il loro quinto anniversario di ma matrimonio.

Loro due si sono un po’ allontanati dai riflettori anche se sono seguiti dai fan suoi social con i quali hanno un rapporto diretto con loro. Come sono oggi? Felici insieme ma non stanno trascorrendo un periodo facilissimo. Lo hanno raccontato ai microfoni di Rtl 102.5.

Uomini e Donne, Teresa e Salvatore: il Covid, l’operazione ed i figli

È stata Teresa Cilia a parlare di un momento non facile per lei e il suo Salvatore. Lei si è detta molto preoccupata perché suo marito è risultato positivo al Covid-19. All’inizio non aveva sintomi ma con il passare dei giorni è comparsa la tosse. Anche lei ha fatto il tampone di cui si attende l’esito.

E l’ex tronista non si trova nemmeno nelle migliori delle situazioni. È infatti in convalescenza in seguito ad un’operazione al cuore. Ecco perché una eventuale sua positività potrebbe aggravare il suo stato di salute, al momento già delicato.

Nell’intervista a Rtl 102.5 Teresa ha parlato anche della possibilità di allargare la famiglia con dei bambini. Un argomento che però ha aperto forse alla difficoltà più grande. Non lo ha detto apertamente ma ha lasciato intendere che ci sono delle problematiche a diventare genitori.

Un desiderio grande per loro: “Ci stiamo lavorando – ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne – purtroppo non è facile neanche dirlo ma ci stiamo lavorando”.