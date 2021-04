Uomini e donne: cosa succederà dalla prossima settimana

C’è aria di cambiamenti per lo storico programma Uomini e donne, ecco cosa succederà su canale 5 a partire dalla prossima settimana

Uomini e donne è ormai un programma storico in onda tutti i pomeriggio dal lunedì al venerdì su canale 5, condotto da Maria De Filippi. Solo la pandemia è riuscita a fermare le riprese, infatti tranne nel 2020, la trasmissione non si è mai bloccata. Però a quanto pare dalla prossima settimana, cambierà qualcosa per il palinsesto Mediaset. Ecco cosa succederà a canale 5 il 5 aprile.

Uomini e donne: cambiamenti in arrivo, quali?

Lunedì prossimo è Pasquetta e quindi il programma pomeridiano tanto seguito su canale 5 si fermerà, ma solo per nella giornata del 5 aprile. Dal giorno dopo tutto tornerà alla normalità e gli appassionati potranno seguire tutti gli aggiornamenti delle storie d’amore e delle relazioni tra tronisti e corteggiatori. Niente paura quindi, i telespettatori potranno fare una pausa dalla solita routine settimanale e fare il pieno di energie per le puntate prossime. Intanto manca ancora quella di domani 2 aprile in cui ci saranno tante sorprese, come di consueto. Con Tina Cipollari e la dama Bianca ci si diverte sempre, difficile non seguirle. Con loro ogni volta è un momento di allegria e anche chi non è solito guardare il programma è aggiornato tramite i canali social che condividono video e spezzoni delle puntate, le parti più esilaranti.

Sabato sera invece Amici, l’altro programma storico di Maria De Filippi andrà in onda come al solito. Quindi il palinsesto subirà dei cambiamenti solo nella giornata del 5 aprile.