Cosa si nasconde dietro la morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele? Dopo mesi tornano a parlare i periti della famiglia, gli aggiornamenti

Il caso di Viviana Parisi e il figlio Gioele non è ancora chiuso o almeno così sembra visto che la famiglia starebbe cercando nuovi indizi e dettagli che avrebbero causato la morte di queste due persone. A parlare questa volta sono i periti che ultimamente avrebbero alluso ad una messa in scena organizzata. Era il 3 agosto 2020, quando dopo un’uscita, madre e figlio non sono più rientrati nella propria abitazione e la macchina è stata ritrovata in prossimità di un bosco a Caronia, nel messinese.

Viviana Parisi e Gioele: quale sarebbe la verità?

In questi mesi solo un’ipotesi è saltata fuori. Mamma e figlia si sarebbero allontanati volontariamente per poi suicidarsi, viste le condizioni della donna. Ma la famiglia di Viviana Parisi e Gioele non è d’accordo e i periti affermano invece una nuova versione: “In realtà è un’abile messinscena organizzata da una combinazione criminale – spiegano gli esperti chiamati dai famigliari ad analizzare il caso – motivata e coinvolta tramite la traslazione dei cadaveri in zone sensibili proprio per inscenare il suicidio o la disgrazia ed allontanare da sé ogni responsabilità”.

Una nuova ipotesi

Dopo un’attenta e lunga analisi, i periti della famiglia Carrisi hanno affermato che Viviana e Gioele sono precipitati contemporaneamente all’interno di un invaso con circa cinquanta centimetri d’acqua sul fondo. La mamma si sarebbe fratturata diverse parti del corpo tra cui due vertebre perdendo coscienza e sensibilità, è morta successivamente per asfissia. Il bambino, morto anche lui per asfissia, prima avrebbe avuto un forte trauma cranico. Secondo questa versione i corpi sarebbero stati estratti dal pozzo da qualche sconosciuto e abbandonati nel bosco in cui sono stati poi ritrovati.

Gli esperti continuano a lavorare e il caso è ancora aperto, qual è la verità sulla morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele? Per il momento è solo un mistero.