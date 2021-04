WhatsApp cambia ancora tutto, il prossimo aggiornamento sarà cruciale

WhatsApp si rivoluziona con il prossimo aggiornamento. Potrebbero arrivare delle novità che sono davvero di grande impatto

WhatsApp è pronto a rivoluzionarsi con il nuovo aggiornamento. L’app di messaggistica più famosa al mondo potrebbe cambiare e non di poco. Da quando ha fatto la sua comparsa sui primi smartphone nel 2009 l’app che permette di scambiare messaggi ha cambiato la nostra vita.

Oggi è praticamente impossibile trovare un cellulare intelligente senza WhatsApp che con il suo logo di colore verde e il telefono racchiuso nella nuvoletta è scelta da un miliardo e mezzo di utenti. È la piattaforma più scaricata al mondo, la prima nel campo della messaggistica istantanea. Insomma non ha rivali con i suoi simboli che ormai sono iconici.

Pare però che gli sviluppatori stiano pensando ad un cambiamento radicale, a qualcosa che stravolgerebbe il logo di WhatsApp.

LEGGI ANCHE –> WhatsApp, problemi per gli utenti? Vediamo di cosa si tratta

WhatsApp, tutto quello che cambia con l’aggiornamento

LEGGI ANCHE –> Le App Google si chiudono da sole? Ecco come risolvere il…

WhatsApp potrebbe cambiare colore, lasciandosi alle spalle il suo iconico verde acceso per passare al blu. E insieme al colore potrebbero esserci cambiamenti anche nelle linee stilistiche del logo.

È questo quanto trapela sul web tramite le pagine di computermagazine.it che specifica che al momento le informazioni sono poche e striminzite e sono riferite all’ultima versione beta. Non c’è ufficialità dunque anche se la curiosità è tanta. C’è da specificare però che molto spesso alcuni progetti vengono poi accantonati e non è detto che vadano in porto.

Nel prossimo aggiornamento però, secondo quanto spiegano gli esperti di WaBetaInfo, potrebbe esserci un cambiamento che è dato quasi per certo. Una funzione che per il momento è attiva nella versione beta 2.21.7.3 che potrebbe arrivare su tutti gli smartphone.

In cosa consisterà? Faciliterà la comunicazione degli utenti con l’assistenza. Pare che servirà solo cliccare sull’opzione ‘Aiuto’ e poi ‘Contattaci’ per avviare la chat istantanea e poter parlare con un operatore per inoltrare le proprie segnalazioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Se l’opzione sarà confermata permetterà agli utenti di avere un rapporto diretto con l’azienda, cosa del tutto nuova e che potrebbe aprire a risvolti molto interessanti per contrastare truffe e risolvere i diversi problemi tecnici.