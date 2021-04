Accadde oggi, 2 Aprile. Addio a un grande uomo: Giovanni Paolo II – VIDEO

Accadde oggi. Il 2 Aprile è il 92° giorno del calendario gregoriano. Mancano 273 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 2 aprile si celebra la Giornata internazionale del libro per ragazzi e la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Si festeggia inoltre San Francesco da Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

742 – Nasce l’imperatore del Sacro Romano Impero Carlo Magno

1513 – Juan Ponce de León è il primo europeo a mettere piede sul territorio della futura Florida

1725 – Nasce Giacomo Girolamo Casanova

1767 – Una nave inglese approda sull’ isola di Giorgio III, nota oggi con il nome di Tahiti

1805 – Nasce lo scrittore Hans Christian Andersen

1840 – Nasce lo scrittore francese Émile Zola

1857 – Nasce San Domenico Savio

1872 – Muore l’inventore e padre del telegrafo Samuel Finley Breese Morse

1900 – Luigi Brugnara viene eletto Podestà di Trento

1912 – Il transatlantico Titanic lascia Belfast e si dirige verso il porto di Southampton. Arriverà a destinazione il 10 aprile 1912

1914 – Nasce l’attore Sir Alec Guinness

1917 – Il presidente USA Woodrow Wilson chiede al Congresso di dichiarare guerra alla Germania nazista

1921 – L’Armenia diventa una delle Repubbliche sovietiche

1922 – Muore lo psichiatra Hermann Rorschach

1926 – Il governo italiano vara la legge sull’Opera Nazionale Balilla

1930 – Hailé Selassié è proclamato imperatore d’Etiopia

1939 – Nasce il cantante Marvin Gaye

1940 – Inizia in Italia la campagna di requisizione di tutte le cancellate in ferro per fare scorta in vista della guerra

1948 – Approvato dal Congresso USA il Piano Marshall

1954 – Presentato a Los Angeles il progetto del parco divertimenti di Disneyland

1957 – Nasce l’attrice Giuliana De Sio

1977 – Nasce l’attore Michael Fassbender

1978 – Nasce la cantautrice Silvia Salemi

1982 – L’Argentina invade le isole Falkland: segna l’inizio della guerra contro la Gran Bretagna

1989 – Il presidente URSS Michail Gorbačëv giunge a L’Avana, Cuba, per incontrare Fidel Castro

1989 – Yasser Arafat proclamato presidente della Palestina

1992 – Nasce il pugile Daniele Scardina

1995 – Nasce l’influencer e personaggio televisivo Tommaso Zorzi

2005 – Alle 21:37 italiane muore Papa Giovanni Paolo II