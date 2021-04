Al bano, il cantante e una nuova dichiarazione: “Siamo cresciuti insieme”

Al bano ancora una volta torna a parlare della sua ex moglie Romina, il cantante è sempre al centro del gossip, perché?

Sono passati anni dalla loro separazione, ognuno si è rifatto una vita ma il popolo ancora parla della coppia che ha fatto innamorare gli italiani con le loro canzoni e la loro storia d’amore. Stiamo parlando di Romina e Al bano, due cantanti e ex sposi, ancora oggi al centro del gossip a causa di dichiarazioni da parte loro per giornali e trasmissioni. Infatti ogni volta i due non perdono occasione di parlare l’uno dell’altro e in molti fan si riaccende la speranza di un ritorno, che fino ad oggi non è mai avvenuto.

Al bano: cosa ha confessato il cantante?

La nuova rivelazione viene da Al bano che nel salotto di Silvia Toffanin, durante l’intervista per Verissimo di qualche mesa fa, ha confessato: ” Romina è per me come una sorella adesso”. Un messaggio questo deludente per tutti coloro che ancora credevano in un ritorno di fiamma. Poi è arrivata anche la dichiarazione da parte della Power per il Corriere della Sera: “Forse perché ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme”. Spiega facendo riferimento ai fan che non si arrendono. Per il momento quindi non c’è dubbio: i due continuano ad essere una coppia professionalmente ma sentimentalmente ormai hanno preso strade diverse. Dal canto suo Al bano è felicemente innamorato della sua giovane compagna Loredana Lecciso, ma non dimentica il passato vissuto con la sua ex moglie.

La loro rimane comunque una storia unica, visto anche quello il passato che hanno condiviso, tra alti e bassi e la dolorosa scomparsa di Ylenia. Niente si dimentica, si va solo avanti continuando il percorso della vita.