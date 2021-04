Alessandra Mastronardi: L’Allieva 4 si farà? Scopriamolo

L’attrice svela le novità sulla fiction l’Allieva, finalmente sapremo se c’è futuro per questo progetto durato tre anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

Alessandra Mastronardi è stata la protagonista della fortunata fiction su Raiuno per tre anni. Da qualche mese si parla della possibilità di una quarta stagione però senza Lino Guanciale, presenza formidabile nella fiction. Tuttavia l’attore è impegnato in altri progetti televisivi e non solo. Non è però vera la voce che la Mastronardi tornerà con una nuova stagione tutta da sola.

LEGGI ANCHE>>>Super Cashback, la classifica è ancora aperta: i requisiti per incassare la cifra

L’Allieva 4 non ci sarà, la fiction rimane sospesa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Denise Pipitone: perché la bimba scomparsa non porta il cognome del padre

La Mastronardi conferma che non ci sarà nessuna quarta stagione de l’Allieva, lo svela in un’intervista su Instagram. Inoltre le hanno chiesto anche se ci sarebbe stato un proseguo de I Cesaroni, e lei ridendo dice di no anche perché dovrebbero fare i nonni dei Cesaroni che ormai hanno un’età. La bella attrice è dunque soddisfatta del lavoro svolto con la fiction l’Allieva e quindi è pronta ad andare avanti con altri personaggi e dire addio ad Alice Allevi. Ad esempio in questo periodo è impegnata a girare un film sulla famosa ballerina Carla Fracci, spesso imitata da Virginia Raffaele. La Mastronardi è tra le attrici più richieste del momento sia in Italia che all’estero.

Qualche anno fa ha fatto anche da Madrina al Festival del cinema di Venezia. Nonostante la grande richiesta però, la Mastronardi ha un’altro desiderio che vorrebbe realizzare ed è quello che di diventare mamma ancora una volta. Lei e il suo compagno, l’attore scozzese Ross McCall sono pronti dunque ad allargare la famiglia. La bella Mastronardi è diventata nota per il ruolo di Eva ne I Cesaroni, una serie che le ha dato notorietà per tanti anni. Poi Woody Allen l’ha scelta per il suo film To Rome with Love nel 2012. Da quel momento per l’attrice si è aperta una bella carriera. Vanta 18 film, 5 cortometraggi e 19 serie televisive, nel suo curriculum.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

Inoltre è apparsa in 6 videoclip. Su Instagram è molto attiva l’attrice, ha 847 mila followers e condivide spesso foto di se stessa o frasi filosofiche e profonde. Recentemente è uscita sulla copertina di Grazia dove all’interno si trova la sua intervista sul film che sta girando sulla storia di Carla Fracci.