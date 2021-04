Anna Tatangelo si spara un selfie e lo posta nelle storie di Instagram, dopo l’emozionante messaggio al figlio, oggi pensa a se stessa

In questa giornata di sole e dal caldo insolito, Anna Tatangelo si lascia andare ad una serie di selfie che poi pubblica sul suo profilo Instagram. Nonostante porti la mascherina, l’accessorio che ormai fa parte di noi, si nota la sua solarità ed era da tanto tempo che i fan non la vedevano. L’ultimo anno è stato per la cantante molto importante e pieno di cambiamenti, prima la separazione dal compagno e poi la pandemia, ma come sempre è riuscita a trovare il sole che è in lei ed ora prosegue la sua strada.

Anna Tatangelo: il selfie all’aperto, divina

Jeans, camicia bianca un po’ scollata, mascherina bianca ed è pronta per un selfie. Il trucco per la Tatangelo non manca mai, in ogni occasione deve essere perfetta sotto ogni punto di vista. Anche nelle foto a casa o durante un allenamento possiamo notare come la cantante non rinunci mai al make up, semplice ma presente. Così la star si gode le prime giornate di sole, all’aria aperta, un po’ di libertà viste le condizioni dettate dal Coronavirus. I suoi selfie fanno subito il giro del web e i fan non rinunciano a lasciare un cuore alla donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

E’ finalmente arrivata la primavera, non solo come stagione ma come stato d’animo e Anna è pronta a viverla al massimo in compagnia di suoi figlio, della sua famiglia e di tutti i follower che da anni la seguono e supportano. Anche loro crescono giorno dopo giorno, attualmente sono quasi due milioni.