Arianna Cirrincione attaccata dai fan, la risposta su Cerioli: “Deve fare così”

Arianna Cirrincione è stata duramente attaccata dai fan per via del mancato sostegno ad Andrea Cerioli, attuale concorrente dell’Isola: la risposta al veleno di lei

Nessuno conosce Andrea Cerioli quanto la sua fidanzata Arianna Cirrincione. I due, che si conobbero a Uomini e Donne circa due anni fa, formano una coppia solida e stabile, tanto che la modella non ha mancato di sostenere l’ex tronista fin dal principio della sua avventura all’Isola dei Famosi. Certamente, l’inizio di Cerioli non è stato di certo dei migliori: Andrea, che si sta pian piano abituando alle dinamiche della trasmissione, ha molta nostalgia della fidanzata, con la quale ha avuto l’occasione di parlare proprio ieri sera.

Arianna, collegata con lui dallo studio, ha cercato di spronarlo a dare il massimo nel suo percorso, con la consapevolezza del suo sostegno dall’Italia. “Ti prego, tirati su. Divertiti, prendi il bello…“, lo ha rimproverato la giovane, che una volta tornata a casa ha ricevuto le critiche aspre dei fan.

Arianna Cirrincione risponde piccata ai fan: “Devo dargli una scossa”

I followers della coppia, dopo aver assistito alla scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, hanno manifestato alcune perplessità ad Arianna. Quest’ultima, secondo il pubblico dei social, sarebbe stata troppo dura con Andrea, e non gli avrebbe mostrato il supporto di cui lui aveva chiaramente bisogno. “Ci tenevo a dire a chi pensa che io non abbia sostenuto Andrea, che non è assolutamente così“, ha esordito la giovane in un lungo messaggio, pubblicato tramite le Instagram stories.

“E’ un ragazzo meraviglioso, ma il mio ruolo è anche quello di dargli una scossa quando serve“: la giustificazione della Cirrincione non ammette repliche. Stando alle parole di Arianna, l’ex tronista avrebbe un carattere tanto determinato quanto fragile, che la sua fidanzata ha solamente voluto spronare a beneficio della stessa esperienza in Honduras.

“Non sono sempre le parole sdolcinate a fare la differenza“, conclude Arianna, ben consapevole di quello di cui Andrea ha veramente bisogno. Il naufrago, nel frattempo, le ha fatto una bellissima dichiarazione in diretta: vorrebbe al più presto avere figli da lei.