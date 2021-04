Beautiful, anticipazioni puntata 3 aprile: Thomas minaccia Steffy

Beautiful, anticipazioni 3 aprile: Thomas convince Steffy a non dare ulteriori spiegazioni a Hope sul bacio con Liam.

Il triangolo tra Steffy, Hope e Liam prosegue tra bugie ed incomprensioni. Steffy ha baciato Liam e lui non ha fatto niente per fermarla, mentre Hope e Thomas li guardavano da lontano. Il piano del giovane Forrester sta funzionando alla perfezione: se Hope crederà che Liam non la vuole più, sarà più facile corteggiarla e convincerla a mettersi con lui. A tutto il resto penserà Douglas o, meglio, la grande influenza che Douglas ha sulla Logan.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni prossime puntate: che risvolti avrà il bacio tra Steffy e Liam?

Beautiful, anticipazioni 3 aprile: Brooke cerca di convincere Hope

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Amici 20 (ATTENZIONE SPOILER): eliminazione sconvolgente e ospite inatteso

Dalle anticipazioni americane si Beautiful scopriamo che Hope non riuscirà a perdonare Liam per aver baciato Steffy e per aver detto che la ama ancora, anche se solo come madre di sua figlia. La ragazza preparerà le valige del fidanzato, ma proprio in quel momento arriverà Brooke, che cercherà di persuaderla a dare una seconda possibilità a Liam. È vero, lo Spencer ha sbagliato, ma è stato Thomas a spingerlo all’esasperazione. Secondo Brooke questo è un dettaglio da non trascurare. Nel frattempo Ridge sta esprimendo a Shauna un pensiero diametralmente opposto: per lo stilista Liam e Steffy si amano ancora e meritano di avere il loro lieto fine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Thomas cercherà di dissuadere la sorella dal rivelare tutta la verità sul bacio a cui ha assistito Hope. Se Steffy farà la sua parte, entrambi avranno ciò che hanno sempre desiderato.