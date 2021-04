Belen Rodriguez, la madre si trucca come lei: risultato incredibile – FOTO

Lo scatto della madre di Belen Rodriguez ha stupito i social. La donna si è truccata come lei. Il risultato è incredibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Una fotocopia di Belen Rodriguez. Nelle storie di Instagram la showgirl argentina ha mostrato sua madre. Veronica Cozzani ha sfoggiato lo stesso make up della figlia. Il risultato è incredibile. I fan restano senza parole di fronte alla somiglianza tra madre e figlia. Alcuni notano anche che la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias, è simile anche a Monica Bellucci.

In ogni caso la sua bellezza colpisce molto i fan. La stessa Cozzani condivide lo scatto sul suo profilo social. Sono 184 mila i suo follower.

Belen in dolce attesa di 6 mesi: il pancione cresce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen e Veronica sono molto unite. In una recente intervista a “Domenica In” la Rodriguez ha raccontato quanto la madre sia importante per lei. Ai microfoni di Mara Venier ha commentato come la decisione di partire da adolescente alla volta dell’Italia sia stata proprio determinata dalla volontà di ricompensare i genitori per i loro sacrifici.

“E’ una madre incredibile e una nonna incredibile: beata me, beato Santiago e beata Luna Marì!“, le parole di Belen.

In attesa della seconda figlia, la showgirl mostra su Instagram il pancione. Incinta di sei mesi, nelle storie condivide un momento in costume mentre prende il sole. Antonio Spinalbese intanto imbandisce la tavola preparando il pranzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Anche lui prende il sole senza maglietta. il 26enne sfoggia un fisico definito. A notarlo in primis è Belen che commenta stupita la bellezza del compagno. La coppia si mostra felice e affiata come non mai.