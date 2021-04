Carolyn Smith si sfoga sui social e racconta la sua delusione

La coreografa di Ballando con le stelle è delusa dalla gestione delle norme anti covid in Italia, sperava fosse un brutto sogno

Carloyn Smith confida sui social il suo disappunto per le restrizioni contro il coronavirus, specialmente quelle riguardanti pasqua. Sostiene di aver pensato che si trattasse di uno scherzo ieri mattina, un pesce d’aprile insomma. Invece non è così, la realtà è proprio questa. Allora la Smith invita chi prende le decisioni per il paese a provare la vita in lockdown, come fa la maggior parte della popolazione da un anno.

Carolyn Smith usa parola pesanti per sfogarsi contro le restrizioni per il covid

La Smith si sente presa in giro e sostiene che non le fa piacere che le venga tolto il sorriso e la libertà in questa maniera. Non è d’accordo sulla gestione della situazione da parte del governo italiano. Sostiene che il popolo sta sacrificando un anno della propria vita per questa situazione e ci sono persone che cercano di sopravvivere adeguandosi alle norme rigidissime. Sicuramente non ha torto la coreografa, quanti esercizi sono stati chiusi troppe volte senza la possibilità di guadagnarsi da vivere. Emblematica è stata la foto di qualche settimane fa di una donna nella cucina del suo ristorante, seduta per terra con la testa fra le mani.

La foto delinea la disperazione dei ristoratori e delle attività che si trovano ancora una volta messe all’angolo in attesa di poter riaprire e guadagnare. Una situazione che sta portando allo stremo tantissime persone. Eppure forse la luce infondo al tunnel la stiamo vedendo con i nuovi vaccini. Si dice che a settembre potremmo esserne completamente fuori. Intanto qualche giorno fa, la Smith aveva condiviso una foto mentre si faceva il vaccino ed era apparsa sorridente. Incitava poi tutti a sottoporsi al vaccino per tornare alla normalità. Oggi invece appare arrabbiata e non più incline ad aspettare altro tempo per poter uscire e riprendersi la sua libertà.

La coreografa è una persona molto solare e generalmente entusiasta nella sua vita. Sui social infatti si mostra sempre allegra e scherzosa. Ma questa situazione le pesa molto e annulla il suo entusiasmo ormai, dopo un anno senza vedere miglioramenti nella situazione è anche comprensibile.