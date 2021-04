In apertura della sesta puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha dato parola a Tommaso Zorzi per un saluto speciale a una ragazza di nome Silvia: scopriamo di chi si tratta

Tra i numerosi lavori che stanno vedendo impegnato Tommaso Zorzi negli studi Mediaset c’è anche quello di opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un ruolo che il giovane sta incalzando alla perfezione, nonostante si tratti della sua prima esperienza sul campo. Affiancato da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini risulta essere una spalla preziosa per la conduttrice Ilary Blasi con la quale si è instaurato un’ottima chimica. Proprio quest’ultima ha aperto la sesta puntata rivolgendosi a Zorzi, lasciandogli modo di fare un saluto speciale.

Tommaso Zorzi e il saluto a Silvia, la figlia di Paolo Bonolis

Ancor prima di iniziare con le dinamiche del programma Ilary ha lasciato la parola a Tommaso. “So che devi fare un saluto“, ha sottolineato la conduttrice. “Sì, volevo salutare una ragazza speciale che si chiama Silvia e ci sta guardando da casa. Ciao Silvia“, con queste parole si è rivolto alla telecamera il giovane Zorzi sorridendo. La trasmissione ha così avuto inizio ma il pubblico si è subito domandato chi fosse questa ragazza di nome Silvia. Il mistero è stato presto svelato.

Si tratta della primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che il vincitore del Grande Fratello Vip ha avuto modo di conoscere proprio questa settimana. Silvia, oggi maggiorenne, sembra essere una fan del giovane come dimostrano anche le foto pubblicate dalla madre sui social. Tommaso è stato ospite a casa del presentatore dove ha avuto modo di conoscere il resto della famiglia e in particolare i suoi figli. Lo scatto condiviso su Instagram lo vede accanto alla ragazza che sorride mostrando la felicità provata in quel momento. “Pazza di loro“, scrive Sonia Bruganelli sul suo profilo.

Il primo incontro tra Zorzi e la coppia è avvenuto qualche settimana fa nel corso di una registrazione di “Avanti un altro“, che vedrà il giovane protagonista di alcune esilaranti scenette. Da quel momento Paolo e Sonia sembrano aver preso sotto la propria ala Tommaso, come dimostrano alcune interazioni social e l’invito a cena ricevuto.

La puntata di “Avanti un altro” nel quale sarà presente Zorzi farà parte dell’edizione speciale del programma che prevede una serie di appuntamenti in prima serata, a partire da domenica 11 aprile.