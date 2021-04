Chiara Ferragni sbotta: “Ora basta, avete paura di me?” – FOTO

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram uno sfogo. La nonna di Fedez farà finalmente il vaccino. Ma questo grazie a un suo sollecito.

“Basta”. Questa parola è apparsa nella didascalia all’ultimo post di Chiara Ferragni. Un carosello questa volta realizzato non con immagini ma bensì con lungo testo. Un testo in cui l’influencer più famosa d’Italia si è sfogata. Chiara ha infatti raccontato la sua esperienza in merito al vaccino.

La nonna di Fedez oggi finalmente si sottoporrà alla vaccinazione. Una notizia che arriva dopo mesi di attesa. A sbloccare la situazione è stata proprio la Ferragni. Infatti ha dedicato alcune storie di ieri proprio al tema della gestione vaccini. Dopo la telefonata a nonna Luciana.

Chiara Ferragni sui vaccini: lo sfogo va virale

“Le altre nonne che non hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire mediaticamente come faranno? Chiedo il vaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili”, le parole di Chiara nel post condiviso oggi sul suo seguitissimo profilo Instagram.

L’influencer ha poi aggiunto come sia stata dubbiosa se rendere pubblica l’esperienza della sua famiglia. Dopo essersi informata ha deciso di dare voce a questo sfogo proprio per generare riflessioni nel pubblico e dare uno scossone all’opinione pubblica. “Siamo indietro. Vogliamo che vi diate una mossa, che se sbagliate chiediate scusa e poi lasciate le vostre poltrone a chi ne ha le capacità”, il commento in merito all’andamento della campagna vaccini italiana.

Poi segue l’appello diretto a Mario Draghi e a tutti i politici nell’intento di smuovere la situazione e di rimboccarsi le maniche. Chiara chiude il testo all’insegna degli hastag #svegliaItalia #wakeupEurope.

Subito è boom di like e commenti. Tantissimi follower si mostrano concordi con la posizione della Ferragni. Molti esprimono parole di stima nei suo confronti. “Grande donna”, le parole che si ripetono sotto il post.