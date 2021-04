Coppia: regalo inaspettato manda in tilt il marito, di cosa si tratta

Mai lanciare una frecciatina alla propria partner, in una coppia la sincerità è alla base altrimenti può succedere il fini mondo

Mai contraddire una donna o lanciare qualche frecciatina o segnale per i suoi kg di troppo. La sincerità è alla base di un rapporto di coppia e come tale deve esserci sempre anche nelle situazione più scomode. Se per voi maschietti, una questione seria può trasformarsi in un gioco, per le donne non è così e tutto deve essere affrontato nel modo giusto. La storia che vi stiamo per raccontare riguarda una coppia del Regno Unito. Il marito, pensando di incoraggiare la sua amata a dimagrire, decide di regalarle un vestitino nero di una taglia in meno.

LEGGI ANCHE>>>Regno unito: clamoroso risveglio di un giovane diciottenne, i dettagli

La sincerità in una coppia: come finisce la storia?

LEGGI ANCHE>>>>Regno Unito, la brutta fine del pedofilo che ha abusato di 200 vittime

“Non vedo l’ora di vederti con questo” ha scritto sul biglietto, pensando in questo modo di motivarla a buttare via qualche kg. La donna però indignata per il regalo ricevuto e soprattutto per il motivo, ha deciso di vendicarsi con un gesto inaspettato. Ha comprato un pacco di preservativi al marito extralarge, troppo grandi per lui, ha impacchettato il regalo e lo ha appoggiato sul tavolo, in attesa di essere scartato. Cosa ha scritto sul bigliettino? La stessa frase che l’uomo aveva usato per lei. Il tutto è stato raccontato direttamente dal diretto interessato sul suo profilo di Tik Tok attraverso un video che ha conquistato più di tre milioni di like e tanti commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

C’è chi ha colto il lato positivo della storia e chi invece si è indignato e ha criticato il ragazzo sui social.