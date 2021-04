Denise Pipitone: le similitudini tra i volti, parla l’esperto

Durante la trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D’Urso sono state confrontate le foto di Denise e Olesya.

Salvatore Musio è un criminalista forense ospite nell’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio Cinque, che ha comparato le fotografie di Denise Pipitone a 4 anni e di Olesya Rostova la ragazza russa che si spera possa essere proprio la figlia di Piera maggio.

Denise, come in molti ricordano, è scomparsa nel 2000 a Mazara del Vallo, paese in provincia di Trapani. La piccola stava davanti la porta del suo appartamento e giocava con il cuginetto quando è sparita nel nulla e non ci sono più sue tracce da 17 anni.

Il paragone tra Denise e Olesya

Il criminalista forense, Salvatore Musio, intervistato da Barbara D’Urso, ha confrontato le fotografie di Denise a 4 anni e della ragazza russa dichiarando:

“C’è una certa somiglianza dell’attaccatura dei capelli tra la foto della bambina, della ragazza russa e di Piera Maggio, la concavità del naso a destra è somigliante, anche se parliamo di tratti abbastanza diffusi. Per capire se sia lei avremmo bisogno di analizzare i lobi delle orecchie”.

L’esperto prosegue la sua analisi affermando: “In altre foto le labbra sembrano dissimili così come anche la forma del volto, in un caso è più tondeggiante mentre nell’altro è più allungato”.

Non rimane che attendere gli esiti dell’esame del DNA di lunedì per capire se veramente Denise è stata ritrovata dopo 17 anni.