La bellissima Eleonora Incardona è la fidanzata di Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta. Ha 30 anni ed è seguitissima sui social, ha già provato ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona, classe 1991, è nata a Chiaramonte Gulfi, comune in provincia di Ragusa. Si presenta come la classica bellezza mediterranea, mora, alta, formosa e molto spesso acqua e sapone. Ha avuto successo per essere la cognata di Diletta Leotta, infatti Eleonora è la fidanzata del fratellastro della giornalista sportiva, Mirko Manola.

Tra Eleonora e Mirko ci sono 12 anni di differenza ma l’età non sembra essere un problema. In tutte le apparizioni mondane, compreso l’ultimo compleanno di Diletta, appaiono sempre molto affiatati.

LEGGI ANCHE —–> Margherita Vicario, su Instagram è desiderosa di… Il suo scatto mette di buon umore

L’esplosiva Eleonora fa strage di cuori. Tutti pazzi per le sue curve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

LEGGI ANCHE —-> Anna Tatangelo, parole commoventi nella lettera: “Gli ultimi due anni?..” struggente

Le curve di Eleonora sono esplosive e su Instagram i suoi 484mila follower sono pazzi di lei. Nell’ultimo post ha fatto il pieno di cuoricini e commenti, il suo minivideo è stato virale. Eleonora si affaccia al balcone mentre indossa un babydoll rosa, scruta la situazione e all’improvviso, facendo un baldo dal balcone, è pronta per una passeggiata.

Gonna in pelle nera, camicetta beige e tacchi. Il suo fisico mozzafiato è perfetto ed Eleonora lo mostra mentre cammina sinuosamente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Un vero spettacolo per gli occhi. Eleonora rapisce e stupisce il web. Una mora così non passa inosservata.