Eletta Lamborghini si diverte insieme a Zorzi: due evidenziatori

Eletta Lamborghini fa coppia con Tommaso Zorzi e ci mostra una sfilata degna di nota. Proposta esilarante e il web applaude

Giornata lunga, lunghissima, quella di ieri per Elettra Lamborghini che ha avuto l’agenda molto piena. Tutto il giorno negli studi Mediaset per registrare prima la puntata di Verissimo che vedremo sabato alle 16 su Canale 5 e poi è corsa verso L’sola dei Famosi.

Due look diversi e pazzeschi ovviamente per la Twerking Queen che si è sottoposta a tampone come da protocollo che è risultato negativo come da aspettative. Del resto l’ereditiera è guarita da poco dal Covid che l’ha costretta a rimanere a casa in isolamento saltando anche le prime puntate del reality show di Canale 5, collegandosi solo per poco da casa. Ma ora è tornata in pista ed è più frizzante e bella di prima.

In questi giorni Elettra fa coppia con il collega Tommaso Zorzi che siede accanto a lei nel programma presentato da Ilary Blasi. Entrambi nella versione di opinionisti piacciono molto, segno che il gruppo Mediaset ha fatto un’ottima scelta.

Eletta Lamborghini e Tommaso Zorzi, la sfilata è esilarante

E insieme Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi si divertono all’esterno degli studi Mediaset prima di entrare a Verissimo. Sfoggiano due look molto colorati, fanno una sfilata senza mostrare nessun “cedimento”.

Entrambi con due abiti che si fanno molto notare. La Twerking Queen con un mini dress sul verde acqua azzurrino, scollatissimo e con sandali oro vertiginosi, l’influencer milanese un completo polo e pantaloni sul fucsia e sneakers bianche.

Sorridenti, perfetti e belli insieme, sfilano con alle spalle il logo di Striscia la notizia e il mega tapiro. Ed in un attimo poi si trasformano in due evidenziatori. Elettra scherza e applica sui loro corpi la foto di due evidenziatori che richiamano alla perfezione il colore dei loro vestiti e due facce buffe di entrambi.

Quella di Tommaso con gli occhiali rossi e il muso a forma di bacio, la sua un po’ dubbiosa e le labbra storte. Il collage è fantastico e molto spiritoso, la loro sfilata diventa esilarante e il web apprezza molto.