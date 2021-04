Elettra Lamborghini, quella somiglianza spiazzante. Fan senza parole – FOTO

Elettra Lamborghini ha postato nelle storie di Instagram un dolce scatto di una persona per lei molto importante. I fan sono rimasti senza parole per la somiglianza tra le due.

Due gocce d’acqua. Elettra Lamborghini ha una parente a cui somiglia moltissimo. La cantante e influencer in queste settimane sta riscuotendo molti consensi. A “L’Isola dei Famosi” in qualità di opinionista sta conquistando grande successo. Nota per la partecipazione al “GF Vip”, a “The Voice Senior” e per il suoi brani musicali, è molto legata alla sua famiglia.

In particolare forte è il suo rapporto con la figura materna. Ed è proprio a lei che deve molto per la sua fisionomia. Madre e figlia sono infatti estremamente simili, quasi indistinguibili. L’ereditiera ha postato poche ore fa nelle storie di Instagram uno scatto della mamma. La foto ritrae la signora Luisa da giovane. I fan sono rimasti senza parole per via della grande somiglianza tra le due.

Elettra Lamborghini: lo splendido rapporto con la madre Luisa

La moglie del dj Afrojack da sempre vede i genitori come due pilastri fondamentali. Classe 1994, è figlia di Luisa Peterongo. Quest’ultima è sposata da molti anni con Tonino Lamborghini il figlio del fondatore dell’iconica casa automobilistica. La coppia ha dato alla luce cinque figli. Ferruccio, Ginevra, Elettra, Lucrezia e Flaminia. Presente su Instagram, Luisa posta foto che li ritraggono. La donna ha una grande passione per gli animali. Possiede due cagnolini.

Spesso sui social ha condiviso dolci parole nei confronti di Elettra. La madre l’ha sempre supportata e condivide con lei l’amore per l‘equitazione. Da piccola la cantante si dedicava a questo sport a livello agonistico.

Inoltre ha seguito la figlia in tutto il suo percorso artistico. Presente a ogni concerto spesso le due si mostro insieme sui social. Durante un’intervista la donna ha raccontato di aver accompagnato la figlia a farsi il primo tatuaggio.

Poi ne sono seguiti numerosi di cui la madre non si è espressa positivamente. Piccole follie di cui Elettra ora, con la maturazione, desidera cancellare, rimuovendo alcuni dei tanti tatuaggi.