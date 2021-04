Elisabetta Gregoraci versione “Think pink”. Vestitino cortissimo la ex di Briatore è incantevole

La showgirl calabrese si mostra sempre più al top e regala ai fan un nuovo scatto su Instagram. Col miniabito rosa è incantevole

Elisabetta Gregoraci sempre più in forma, si mostra in tutto il suo splendore su Instagram. La showgirl calabrese delizia i fan da Montecarlo, dove si trova per trascorrere la Pasqua con l’ex, Flavio Briatore e loro figlio, Nathan Falco. Dopo aver condiviso nelle sue storie le ricette che porterà in tavola in questi giorni, Elisabetta torna al suo primo amore, la moda, e sfoggia un outfit degno delle passerelle più prestigiose.

Un miniabito mozzafiato rosa, con fantasia tye-dye, con maniche a sbuffo e spalle scoperte. Una coglia di primavera e leggerezza che si riflette nella didascalia scelta da Elisabetta: “Think pink”. Ma ad attirare l’attenzione sono le gambe della showgirl, avvolte dai lacci delle decolleté bianche. I fan commentano entusiasti: “A chi vuoi far prendere un colpo? Bellissima!”. Che Eli voglia far perdere definitivamente la testa al suo misterioso ammiratore?

Elisabetta Gregoraci versione “Think pink”. Incantevole

Proprio ieri la modella di Soverato ha pubblicato uno scatto che ha suscitato la curiosità dei suoi follower: Elisabetta ha posato nella vasca da bagno, accanto ad un gigantesco mazzo di fiori. E non si tratta di un bouquet qualsiasi: 300 rose rosse, fatte recapitare da un estimatore della showgirl, che a quanto pare per ora resta anonimo. Lei ha scritto semplicemente: “Thanks… chiunque tu sia“.

In molti ancora sperano in un ritorno di fiamma col suo ex marito, Flavio Briatore. La loro storia d’amore aveva fatto sognare: i due si misero insieme nel 2006 e si sposarono nel 2008. Due anni dopo festeggiarono la nascita del loro unico figlio, Nathan Falco. Ma purtroppo la loro unione terminò con la separazione nel 2017. Dopo un periodo di allontanamento, i due, che hanno ottenuto la custodia congiunta del bambino, hanno però ripreso a frequentarsi più assiduamente, facendo pensare a un riavvicinamento.

Ma adesso pare che Briatore si stia frequentando con Valentina Kolesnikova, Miss Earth Russia 2018. E a quanto pare anche Elisabetta non manca di ricevere gradite attenzioni.