Elodie in abito chemisier shock(ing): bellezza devastante – FOTO

Elodie, bellissima in chemisier shocking: una sfilata nel corridoio di casa per immortalare la sua bellezza devastante.

Bellissima e sorridente Elodie, la cantante – apprezzatissima nell’ultimo Festival di Sanremo nella veste di co-conduttrice – sta vivendo sicuramente il suo periodo d’oro. Numerose collaborazioni e progetti ben riusciti che pongono Elodie tra le cantanti più ascoltate del panorama musicale italiano.

Ma non solo musica, il fisico statuario e la bellezza mozzafiato della cantante, la rendono appetibile per i principali brand e le maison di moda. Tra le storie di Instagram, l’artista romana inebria i followers con una sfilata nel corridoio di casa.

Stivali alti bianchi abbinati agli occhiali da sole, l’abito rosa è davvero un omaggio alla primavera, capace di mettere di buonumore. Particolarissima la borsa con micro pupazzi colorati che conferiscono movimento alla mise. Ma il più bell’accessorio è il sorriso che riscalda l’animo di tutti.

Elodie, nuovo progetto musicale in vista?

Nonostante le numerose storie social, Elodie non pubblica nuovi post da tanto tempo: risalgono al 19 marzo infatti le ultime foto che hanno dato spunto a numerosi colleghi di manifestare il proprio apprezzamento. Baby K, Mahmood, Elisa, Matilda De Angelis e Madame, le ultime due reduci dall’ultimo festival della canzone italiana.

L’intervento dell’artista 19enne ha sollevato curiosità da parte dei followers, non tanto per il commento – un tenero emoji con occhi a cuore – quanto piuttosto sulla possibilità che le strade delle due artiste possano incrociarsi. Una fan infatti chiede espressamente: “quando un feat tu e la elodie? 😍”.

Le due artiste in effetti non hanno avuto occasione di lavorare insieme ma c’è una storia che le accomuna: Dardust nella hit estiva dello scorso anno De Fuera ha affidato la parte femminile a Madame, inizialmente pensata per Elodie.