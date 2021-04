L’Eredità, Flavio Insinna con Valentina è alla ricerca di una favola

Flavio Insinna continua a rincorrere con i suoi campioni storici de “L’Eredità” lo scopo nobile di accumulare fondi per la beneficenza

Non solo a Natale siamo tutti più buoni ma anche a Pasqua. Lo sa bene lo staff de L’Eredità che ha pensato bene di richiamare in campo i campioni storici per un’avvincente sfida a scopo benefico. Per le due settimane prima della Pasqua infatti i concorrenti che, grazie alle loro vittorie, sono entrati negli annali del fortunato quiz show di Rai 1 si sono rimessi in gioco.

Nella prima settimana dedicata alla nobile causa i fondi sono stati destinati alle opere della Comunità di Sant’Egidio. Al movimento di ispirazione cattolica, grazie al campione Marco, sono entrati nelle casse ben 35 mila euro. Nelle puntate successive invece la raccolta ha interessato i traguardi prefissati dal Progetto Arca, anche in questo caso i campioni del programma non si sono certamente risparmiati. Finora i soldi raccolti sono 32.500 euro conquistati da Gabriele nel corso della puntata del lunedì. Nonostante i partecipanti siano cambiati nelle due settimane non ha fatto la sua scesa in campo uno dei campioni più amati del programma.

Si parla ovviamente di Massimo Cannoletta che, forte delle tante puntate vinte, dei montepremi e soprattutto della sua simpatia, è diventato ormai un vero e proprio personaggio televisivo. La sua partecipazione avrebbe indubbiamente fatto ottenere a “L’Eredità” un picco di ascolti. A prescindere dalla sua assenza però il programma condotto da Flavio Insinna si è riconfermato come una delle scelte preferite dai telespettatori italiani.

L’ultima puntata de L’Eredità condotta da Flavio Insinna

Anche nell’ultima puntata in onda de L’Eredità condotta da Flavio Insinna si sono sfidati per conquistare fondi da destinare al Progetto Arca i campioni Guglielmo, Gabriele, Eleonora, Adenia, Paolo, Fiorella e Valentina. Nonostante il montepremi in palio non entri nelle proprie tasche gli eccezionali concorrenti del quiz show si sono dati davvero battaglia a colpi di risposte esatte e sempre in corsa contro il tempo.

Dopo un’emozionante e scoppiettante inizio al mitico “Triello” sono arrivati i campioni Valentina, Gabriele e Guglielmo. Nella puntata precedente nonostante l’esuberante campionessa avesse dominato il gioco dall’inizio alla fine non era però riuscita ad imporsi sugli altri due avversari. Alla fine infatti è poi toccato a Guglielmo sedersi al tavolo della “Ghigliottina” senza riuscire però a centrare l’obiettivo finale. Nel “Triello” del venerdì sera invece è stato decisamente Gabriele ad incolonnare più risposte esatte. Per ironia della sorte però è proprio Valentina che, riprendendosi quello che aveva già meritatamente conquistato nella puntata precedente, affronta la “Ghigliottina” per portare al Progetto Arca 250 mila euro.

Alla campionessa il compito di trovare la parola che tiene per bene insieme vivere, posto, gioco, rosa e bambini. La simpatica ed emozionata campionessa Valentina a questa “Ghigliottina” è riuscita a dimezzare soltanto due volte, il montepremi in palio è quindi di 62.500 euro. Come la stessa concorrente ha detto giocare non per sé stessi ma per uno scopo benefico mette sulle spalle del campione un peso ed una responsabilità decisamente maggiore. È per questo che Valentina si è presa ben oltre il minuto ti tempo canonico per cercare di indovinare la risposta esatta. Pur avendo infatti scritto dopo poco la parola ha tentennato non poco prima di girare il cartoncino.

La parola che ha scritto la campionessa per l’importante cifra di 62.500 euro è casa. Purtroppo però per Valentina e soprattutto per il Progetto Arca la risposta corretta è favola. Niente da fare quindi e l’appuntamento con la beneficenza deve ancora attendere.