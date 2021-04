Federica Panicucci, clamorosa gaffe poi chiede scusa ma la frittata è fatta

Federica Panicucci si è resa protagonista di una gaffe nel corso della sua trasmissione in diretta “Mattino Cinque”

Nessuno è perfetto, tanto meno i protagonisti dei programmi televisivi che ogni giorni ci tengono compagnia nel nostro tempo libero. Non fa certamente eccezione anche Federica Panicucci che come tutti può incorrere in qualche scivolone. Inoltre una trasmissione che va in onda in diretta può ulteriormente mettere in difficoltà i conduttori che di certo non hanno l’opportunità di “rifare la battuta“. Per chi invece come la Panicucci è in diretta non resta altro da fare, una volta appurato l’errore, che chiedere semplicemente di ritirare tutto ciò che è stato detto. In realtà la gaffe della conduttrice di Mattino Cinque non è certo una delle peggiori. Si è trattato in sostanza di una piccola disattenzione che puntualmente le hanno fatto notare da dietro le quinte. Resasi conto della gaffe la bella Federica non si è scomposta più di tanto. Riprendendo immediatamente in mano le redini del programma si è limitata a dire un semplice: “Scusatemi, ritiro quello che ho detto“.

La gaffe di Federica Panicucci a Mattino Cinque

La gaffe di cui si è resa protagonista le bella ed affascinante conduttrice dell’amato programma Mediaset “Mattino Cinque” la si potrebbe definire decisamente piccola. Nel momento in cui infatti la Panicucci si apprestava a salutare il suo affezionato pubblico ha voluto invitare a seguire la nuova puntata di “Quarto Grado“. Il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi va in onda ogni venerdì sera su Rete Quattro. La puntata del 2 aprile però non sarà trasmessa a causa di una variazione nella programmazione delle reti Mediaset in occasione delle festività di Pasqua. Per l’occasione quindi è stato decidere di sospendere “Quarto Grado” per permettere la visione del film “Il Re dei Re” diretto da Nicholas Ray. Un cambio di programma che evidentemente ha preso in contro piede Federica Panicucci che magari l’ha semplicemente dimenticato.

Per fortuna però qualcuno dello staff che lavora dietro le quinte le ha prontamente informata e quindi ha potuto correggersi. Mattino Cinque invece non subirà variazioni e sarà regolarmente trasmesso lunedì su Canale 5 anche se è Pasquetta.