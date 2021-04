Federica Pellegrini riesce sempre a stupire sui social network: la nuotatrice ha pubblicato un nuovo scatto da applausi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini è molto seguita sui social network: il suo account vanta ben 1,3 milioni di followers. La 32enne ama condividere scatti online in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo incredibile fisico. La nativa di Mirano oggi ha compiuto l’ennesima impresa della sua straordinaria carriera, qualificandosi per l’Olimpiade di Tokyo. Al termine della gara la Pellegrini ha pianto per l’emozione: per lei si tratta della quinta Olimpiade.

Fede si è qualificata fermando il cronometro su 1’56”69. La sua gioia è ben visibile anche su Instagram. La classe 1988 ha postato una fotografia risalente proprio alle Qualificazioni di oggi. La nuotatrice ha mostrato ai suoi seguaci il numero 5 con le dita, riferendosi appunto alla sua quinta qualificazione per i Giochi Olimpici.

Federica Pellegrini mostra la parte più bella: che meraviglia

Federica, nell’ultima fotografia che ha pubblicato in rete, si trova nel posto che più ama al mondo: nell’acqua di una piscina. La campionessa veneta ha fatto impazzire i suoi tifosi per l’ennesima volta, conquistando la qualificazione ai Giochi vincendo e dominando i 200 stile libero.

La Pellegrini, oltre a mostrare il numero 5 con le dita della sua mano, ha fatto sognare i fan facendo vedere la sua cosa più bella: un sorriso luminoso e contagioso. “Tutto quello che volevo“, ha scritto nella didascalia. I followers stanno commentando con entusiasmo e stanno inondando il post di congratulazioni e di complimenti.

Federica vanta un fisico marmoreo, frutto di allenamenti rigorosi e pesanti. Un paio di giorni fa, la 32enne fece vedere a tutti il suo panoramico didietro.