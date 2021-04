Fraintesa non ce l’ha fatta, il messaggio toccante del marito

Francesca Barbieri, la travel blogger Fraintesa è scomparsa dopo un periodo di lotta contro un male incurabile, ne parla il marito

Sono stati mesi di lotta contro un male incurabile, Francesca Barbieri se ne è andata lasciando i suoi famigliari e lettori in un dolore profondo. La giovane aveva solo trentasette anni e una vita davanti da vivere, ma il destino l’ha messa a dura prova e nonostante avesse accettato la sfida, il cancro ha avuto la meglio. Così il marito posta un messaggio sul profilo Instagram della donna, tanto seguita dal web per le sue foto sensazionali in giro per il mondo. Il viaggio infatti era la sua passione, peccato che oggi ha iniziato quello finale.

Fraintesa: il messaggio del marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA 📿 Content Creator 📷 (@fraintesa)

Una ragazza solare, piena di energia, sempre sul pezzo e pronta per le avventura che la vita le ha riservato, belle o brutte. Ha lottato fino alla fine, non aveva nessuna intenzione di dover andare via, ma purtroppo la morte è arrivato, bussando alla porta prepotentemente. “Ciao a tutti, sono Andrea il compagno di Francesca. Oggi Fraintesa ci ha lasciato. – inizia così il lungo messaggio del marito per il web – Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta”.

Il sorriso non la perso mai, neanche negli ultimi momenti. Era quello che la rendeva unica e inimitabile. Il web si stringe al dolore della sua famiglia. La donna aveva molto seguito, quasi ottanta mila follower.