Gemma Galgani si confessa in lacrime, Tina sconvolta: “Non ti vergogni?”

Gemma Galgani si confessa in lacrime, Tina Cipollari sconvolta: “Non ti vergogni?”. La dama storica di Uomini e Donne ha rivelato di provare ancora un interesse per Nicola, il suo vecchio corteggiatore di 27 anni

Gemma Galgani è una delle corteggiatrici più storiche di Uomini e Donne. Sono più di dieci anni che la dama torinese è nel programma di Maria De Filippi sperando di trovare l’amore, e l’anno scorso durante la quarantena da coronavirus ha conosciuto Nicola, un ragazzo di 26 anni che ha cominciato a corteggiarla. La loro frequentazione si è interrotta per diversi motivi e lui è tornato in studio qualche settimana fa, pronto a rimettersi in gioco. Rivedendolo, a Gemma è riscattata la scintilla.

Gemma Galgani a Uomini e Donne racconta: “Nicola mi è mancato tanto”

Tina ha deciso di uscire di nuovo in esterna con Nicola, e in studio ha confessato: “Noi ci siamo sempre sentiti in questi mesi quando lui era in viaggio. Quando l’ho rivisto mi ha fatto piacere perché mi è mancato tantissimo, non è stato un periodo facile per me. Quando alla fine dell’esterna lui mi ha abbracciato, io sarei rimasta abbracciata a lui anche per un quarto d’ora, per mezz’ora“. Tina Cipollari, sconvolta, è sbottata: “Ma non ti vergogni?” le ha chiesto, riferendosi chiaramente ai tanti anni di differenza d’età che hanno.

Quando Nicola è tornato in studio, ha sottolineato ancora una volta di non averla illusa e di aver sempre messo in chiaro che tra loro non ci fosse altro che un sentimento di amicizia.