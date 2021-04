Giulia Salemi e Fariba: sconvolti i telespettatori. Il loro segreto

L’influencer Giulia Salemi svela il segreto di Mamma Fariba Therani per il dettaglio sul viso che non è sfuggito all’Isola dei famosi

Sono ormai settimane che la madre di Giulia Salemi si trova all’Isola dei famosi come concorrente segreta insieme ad Ubaldo Lanzo. I due infatti sono su una spiaggia separata dagli altri naufraghi, e nessuno sapeva della loro esistenza fino alla puntata di ieri sera dove sono entrati ufficialmente nel gioco con gli altri concorrenti. Fariba e Ubaldo non hanno un gran senso della sopravvivenza e infatti le loro difficoltà hanno fatto ridere il pubblico. Vedremo come se la caveranno insieme agli altri naufraghi.

Il segreto di Fariba Therani sul suo volto

Fariba non sarà in grado di sopravvivere in Honduras, ma qualche trucchetto lo conosce anche lei. Trucchetto di bellezza s’intende ovviamente. La Therani infatti appare sempre truccata durante le dirette e Ilary Blasi continua a non venirne a capo. Di sicuro la produzione non offre cosmetici ai naufraghi, quindi com’è possibile che la madre di Giulia Salemi abbia del trucco sugli occhi? Quando le viene posta la domanda, Fariba appare molto vaga e sostiene di utilizzare del carbone come eyliner. Tuttavia arriva la risposta della figlia a svelare l’arcano.

La Salemi rivela che anni fa la madre si è fatta tatuare in Iran, un eyliner permanente e inoltre utilizza la crema solare come contouring. Trucchetti che fanno la differenza anche se è una bellissima donna e non ha bisogno. Eppure non ci pensa nemmeno a rimanere sprovvista di make-up. Dunque il suo segreto sta in un tatuaggio permanente, certo questo risolve il problema facendola apparire sempre truccata. Chissà se la Therani sarà contenta che la figlia abbia svelato il suo segreto, oppure preferiva che rimanesse nascosto. Perlomeno ora la Blasi ha ottenuto una risposta in merito. Altro che carbone dunque, si va ben oltre.

Per contro il carbone nelle edizioni passate dell’Isola dei famosi è stato veramente utilizzato da alcune donne come ombretto, per apparire più belle in puntata. E già con Alessia Marcuzzi c’era stata la discussione. Le altre donne di questa Isola dei famosi però non sono tanto interessate ad apparire al meglio, a loro manca il cibo e basta non il make-up.