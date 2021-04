Ilary Blasi, ancora cattive notizie: “E’ accaduto di nuovo”

Cattive notizie per Ilary Blasi, la conduttrice infatti costretta a fare i conti con una triste verità: “È successo ancora”.

Conclusa anche la quinta puntata de l’Isola dei Famosi, il reality che vede i naufraghi alle prese con prove difficili, sia fisiche che mentali, direttamente dall’Honduras continua a non convincere, o perlomeno convince poco. La conduttrice Ilary Blasi infatti deve fare i conti con una triste realtà: gli ascolti continuano a non decollare.

La puntata del lunedì sera infatti è stata battuta e di non poco dalle reti RAI; la fiction Màkari ambientata in un’affascinante e misteriosa Sicilia incontaminata ha incollato davanti alla tv ben 6.451.000 spettatori registrando uno share pari al 26.3% contro i 3.394.000 spettatori con uno share del 18.8% per il reality su Canale 5.

Vista la situazione stagnante nella quale si trova l’Isola ormai da tempo, la Blasi punta su uno dei concorrenti più seguiti: Paul Gascoigne.

Ilary Blasi: “Rimettiti, così vai in discoteca con Totti”

Paul Gascoigne ha avuto un problema alla spalla: il naufrago infatti si è procurato un infortunio durante la prova per ottenere del cibo, spaghetti e polpette nello specifico. Sottoposto ai controlli ed alle cure dello staff medico non si sa ancora quali saranno le sue intenzioni ovvero se continuare o meno l’esperienza isolana.

Ilary avrebbe chiesto al diretto interessato quali siano le sue volontà in merito e lo stesso ha ammesso di sentirsi bene. Un’esternazione che ha portato la padrona di casa a rispondere ironicamente “Rimettiti, così vai in discoteca con Totti”. Il naufrago è molto apprezzato dai compagni di viaggio e questo è stato sottolineato altresì dalla Blasi.

Il naufrago ha deciso di riprendere il gioco ma non si sa ancora quando sarà possibile.