Mondo del calcio in lutto: morto capitano di un club inglese

Lee Collins, calciatore e capitano dello Yeovil Town, squadra della quinta divisione inglese, è deceduto mercoledì all’età di 32 anni.

Mondo del calcio ancora una volta in lutto. Nella giornata di mercoledì è morto Lee Collins, capitano dello Yeovil Town, società inglese che milita nella quinta divisione inglese. A renderlo noto è stato lo stesso club con un comunicato sul proprio sito. Non è chiaro quali siano le dinamiche e le cause del decesso su cui al momento vige il più stretto riserbo. Diffusa la notizia, sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia del calciatore che lascia tre figli.

Inghilterra, mondo del calcio in lutto: morto Lee Collins, capitano dello Yeovil Town

The EFL is deeply saddened to learn of the passing of Lee Collins, who made over 350 appearances in the EFL. Our thoughts and condolences go out to Lee’s family and friends at this difficult time. Rest in peace, Lee. pic.twitter.com/kMxE4hYJYf — EFL (@EFL) April 1, 2021

È morto, all’età di 32 anni, il calciatore inglese Lee Collins. Il 32enne, capitano dello Yeovil Town, club di National League, è deceduto nella giornata di mercoledì 31 marzo per cause che non sono state rivelate. A dare la drammatica notizia è stata la società attraverso una nota pubblicata sul proprio sito. “Tutti i membri del club – si legge nel comunicato- piangono la perdita del capitano Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici“. Il club ha poi proseguito chiedendo il rispetto della privacy della famiglia del giocatore e aggiungendo che non verranno fatti ulteriori commenti. In segno di lutto, il match in programma oggi contro l’Altrincham è stato rinviato.

Dopo il comunicato del club, sui social network, sono apparsi innumerevoli messaggi di cordoglio per la famiglia del giocatore che lascia tre figli. Tra questi anche quelli di diversi club inglesi e della EFl, la seconda divisione del calcio d’oltre manica che su Twitter ha scritto: “Siamo profondamente rattristati per la scomparsa di Lee Collins, che ha fatto più di 350 apparizioni in EFL. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Lee in questo momento difficile. Riposa in pace, Lee“.

Rest in peace, Lee Collins. 1988-2021 #YTFC — Yeovil Town FC (@YTFC) April 1, 2021

Collins era cresciuto nelle giovanili del Wolverhampton che lo aveva poi ceduto, dopo una serie di prestiti, al Port Vale, dove era rimasto per tre stagioni. Successivamente, nel 2012, era stato acquistato dal Barnsley. Dopo la breve avventura con il club di Championship, il difensore inglese aveva vestito le maglie di Shrewsbury, Northampton, Mansfield e Forest Green per poi trasferirsi, nel 2019, allo Yeovil Town.