Isola dei famosi: la conduttrice contro una naufraga: “A che stai giocando?”

L’Isola dei famosi continua ma con molte difficoltà, tra questa lo scontro tra la conduttrice e una naufraga, chi è?

L‘Isola dei famosi continua ma il programma sta già avendo delle difficoltà a livello di organizzazione e conduzione. Molti non approvano Ilary Blasi come presentatrice per la sua poca eleganza, altri invece pensano che l’inviato Massimiliano Rosolino sia troppo diplomatico e poco attivo nelle Honduras tra i naufraghi. Per non parlare poi delle frecciatine da parte della conduttrice romana ai concorrenti. Ieri sera infatti la donna si è scontrata con una partecipante, la quale ha risposto prontamente senza restare indietro.

Isola dei famosi: conduttrice VS naufraga, chi è?

Nella puntata del 1 aprile, Ilary Blasi ha avuto a che fare con uno scontro diretto con la naufraga Elisa Isoardi, molto apprezzata dal pubblico per la sua eleganza e spirito di adattamento. Infatti per molti sta vivendo un’isola fantastica, ma la conduttrice invece sembra pensarla diversamente: “Volevo capire perché te ne sei stata da parte … è una strategia?”. Chiede la Blasi a Isoardi facendo riferimento allo scontro tra Awed e Rocca. La giocatrice si è difesa: “No, la mia non è strategia. Basta con queste scuse finte …Sivede chi fa il teatrino”. Gli altri naufraghi invece hanno detto la loro al riguardo, in primis Awed si è scusato: “E’ stata una settimana particolare, ho capito tanti miei errori e sono qui per chiedere scusa a tutti”, poi Francesca Lodo ha affermato: “Vorrei dare una possibilità a Awed nonostante abbia usato parole forti nei miei confronti, credo che sia una bellissima persona”, anche Roberto Ciufoli ha detto la sua: “A me non è piaciuto ciò che hanno fatto Vera e Awed nella scorsa puntata, aspetto di vedere il comportamento futuro se ci sarà“.

Insomma alcune questioni devono prendere la giusta via, intanto però i fan appassionati attendono con ansia la prossima puntata che si terrà il 5 aprile, il giorno di Pasquetta.