L’ Isola dei Famosi: Iva Zanicchi show mette in imbarazzo Ilary Blasi

L’ultima puntata serale de L’Isola dei famosi è andata in onda giovedì 1° Aprile. Anche in questa circoctanza non sono mancati i colpi di scena, gli schieramenti e le strategie tra naufraghi. Sono loro i veri protagonisti della popolare trasmissione che animano le spiagge dell’Honduras tra liti, alleanze, sfide e (chissà) amori.

Dall’ Italia, invece, a rendere tutto più frizzante ci pensano la sempre impeccabile conduttrice Ilary Blasi e gli attenti critici e opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Quest’ultima ha dato un po’ di spettacolo durante la scorsa puntata innescando un siparietto “da zia” proprio nei confronti della presentatrice.

L’ Isola dei famosi: il gesto di Iva Zanicchi

Ilary Blasi è sempre impeccabile e super elegante durante la messa in onda delle varie puntate de L’Isola dei Famosi. Durante l’ultimo appuntamento televisivo si è presentata con un tailleur raffinato e un’ acconciatura molto semplice, con una coda tirata indietro, mettendo in risalto i suoi lineamenti armoniosi e il suo splendido sorriso.

Iva Zanicchi, per gioco, con un modo di fare di chi sicuramente nutre confidenza, ha aperto il blazer della Blasi per mostrare il top luccicante e scollato che aveva sotto. Grande ed evidente imbarazzo della presentatrice che ha preso tutto con ironia. Si vede che tra le due c’è complicità.

Tornati alla serietà, la puntata è andata avanti come di consueto. Iva Zanicchi prende seriamente il suo ruolo di opinionista durante il programma, esprimendo sempre idee pertinenti e mai fuori luogo.

La puntata non è stata priva di forti emozioni. Al ballottaggio questa settimana sono finite Daniela Martani e Drusilla Gucci. Chi premierà il pubblico tramite il televoto?