La Rai sospende molti programmi, il motivo dell’arresto

Rai 1 sospende i programmi tv del pomeriggio. Il 2 aprile non andranno in onda Serena Bortone, Amadeus e Serena Rossi.

Venerdì 2 aprile Rai 1 sospende tutti i programmi del pomeriggio e della sera in occasione delle celebrazioni eucaristiche del venerdì santo. Cosa andrà in onda al posto di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, “La Vita in Diretta” condotta dal giornalista Alberto Matano, “I Soliti Ignoti” di Amadeus e il nuovo show serale di Rai 1 condotto da Serena Rossi “Canzone Segreta“?

I programmi di Rai 1 sono stati sospesi: il motivo

Rai 1 sospende le consuete trasmissioni televisive di venerdì 2 aprile a causa delle celebrazioni della Passione. Venerdì 2 aprile dunque la programmazione del primo canale della televisione nazionale cambia.

In genere il pomeriggio di Rai 1 nei giorni feriali è dedicato al talk show di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” che va in onda subito dopo il tg1. Al suo posto c’è “Dream’s Road”, un programma molto speciale dedicato al viaggio in Andalusia di Franco e Andrea Antonello.

Loro sono un padre e un figlio davvero speciali perché Franco è un “padre coraggio”, un uomo che combatte da anni con tutte le sue forze per sensibilizzare il pubblico ai temi dell’autismo.

Subito dopo c’è “A sua immagine – speciale venerdì Santo“, un programma condotto da Lorena Bianchetti che ha scelto come tema principale la famosa frase di Gesù sulla croce: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.

Al posto del quiz di Amadeus “I Soliti Ignoti“, invece, c’è lo speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa seguito dal rito della Via Crucis presieduta da Papa Francesco.

La Via Crucis, a causa delle restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19, si svolgerà sul sagrato della Basilica di San Pietro e non al Colosseo, come da tradizione.

Anche lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi “Canzone Segreta” è stato rinviato a venerdì 9 aprile.