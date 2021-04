Laura Cremaschi “sobria” ad “Avanti un altro”. Completo devastante-FOTO

La bella bonas di Avanti un altro, Laura Cremaschi appare sensuale e bellissima con un completo nero luccicante e calze a rete

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi è magnifica nei camerini di Avanti un altro con indosso un completino nero con le calze a rete. La foto fa impazzire il web, da le spalle alla fotocamera mostrando il lato B perfetto. Nella didascalia ironizza scrivendo:”Ero sobria stasera”. Nei commenti appare subito la collega, Francesca Brambilla che scrive:”Tu sei LA bonas”. Altri commenti alla Cremaschi sono sul suo lato B e sulla sua bellezza incontrastabile. Lei è tra le bonas più durature del programma ed è amata da tutti.

LEGGI ANCHE>>>Anna Tatangelo, parole commoventi nella lettera: “Gli ultimi due anni?..” struggente

Laura Cremaschi e la prospettiva sexy mentre si allena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Belen Rodriguez: la sottoveste più sensuale della Primavera 2021

La Cremaschi condivide nelle stories il suo allenamento con il coach che urla quanti esercizi deve fare. Si riprende le gambe e gli addominali mentre fa su e giù con anche l’elastico, la prospettiva è decisamente sexy. Laura Cremaschi condivide una foto in bianco nero mentre esce da una piscina in bikini, sotto la foto scrive una frase profonda. “Un falco su un ramo non ha paura che il ramo si spezzi..perché la sua fiducia non è riposta nel ramo…ma nelle sue ali! Ricordati di essere un ramo”. I commenti sono tantissimi e tutti positivi. “Sei l’orgoglio del Made in Italy”, “Meravigliosa lezione di vita“, e ancora “Ma tu sei un angelo”. Insomma la Cremaschi oltre ad essere bella è anche profonda. La Cremaschi tempo fa ha diffuso un messaggio molto importante sulla bellezza.

Lei che apparentemente è sempre perfetta e magnifica, ha rivelato di soffrire di Acne cistica. Una forma grave di acne che rende la pelle ruvida e piena di protuberanze fastidiose che non sono nemmeno brufoletti, ma vere e proprie cisti. Aver condiviso questo argomento sui social è stato molto importante per far capire che non esiste la perfezione in nessun caso. Come invece sembra su Instagram, la verità è che la maggior parte delle persone modifica le foto eliminando ogni traccia dei difetti per paura del giudizio. Ma in ogni caso apparire perfetti sui social se poi quando ci vedono dal vivo le persone non siamo così perfetti, è un inganno per gli altri e per noi stessi. Non è una pelle con acne ad allontanare le persone e non bisogna nemmeno vergognarsene.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Esistono cure per eliminare il problema. La Cremaschi ha convissuto con questo problema per due anni prima di cominciare una cura che le ha eliminato il problema. Però è importante che i personaggi famosi facciano questo tipo di discorso, per divulgare il messaggio che non esiste la perfezione.