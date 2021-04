Drammatico incidente ad un incrocio: muore bambino di 13 anni

Un bambino di 13 anni, rimasto coinvolto in un incidente in bici a Lentini (Siracusa) è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Un bambino di soli 13 anni è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato in seguito ad un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri a Lentini, in provincia di Siracusa. Il piccolo si trovava in sella alla sua bici quando sarebbe stato travolto da un’auto ad un incrocio. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza in elisoccorso il ragazzino presso il nosocomio del capoluogo etneo, dove il suo cuore ha smesso di battere.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 aprile, un grave incidente stradale è avvenuto a Lentini, comune in provincia di Siracusa. Secondo quanto riportano alcuni media locali, tra cui la redazione locale di WLTV, un bambino di soli 13 anni si trovava a bordo della sua bici, quando improvvisamente il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto, una Renault condotta da un 60enne, all’altezza di un incrocio. Nell’impatto, il ragazzino è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 13enne e lo hanno trasportato d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto in gravissime condizioni. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma alcune ore dopo il ragazzino è deceduto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti sul luogo del tragico incidente anche i carabinieri di Lentini che hanno provveduto, riporta la redazione di WLTV, agli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità.

La morte del 13enne, studente di seconda media, ha gettato nello sconforto la comunità del comune del siracusano che si è stretto al dolore dei familiari.