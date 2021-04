Cade da un camion e batte la testa: uomo perde la vita in un’azienda

Un uomo di 52 anni è morto questa mattina a Capannori, in provincia di Lucca, cadendo da un camion mentre si trovava in un’azienda.

Tragico incidente sul lavoro stamane a Capannori, in provincia di Lucca. Un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre si trovava all’interno di un’azienda. La vittima, forse colpita da un improvviso malore, sarebbe caduta dal camion battendo violentemente la testa al suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati sul posto. Purtroppo per il 52enne a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale medico. Intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale ed i tecnici della medicina del lavoro per gli accertamenti del caso.

Leggi anche —> Tragedia sul posto di lavoro: operaio perde la vita

Lucca, cade dal camion in un’azienda: uomo di 52 anni perde la vita

Leggi anche —> Tragico incidente sul lavoro: operaio perde la vita in un cantiere

Nella mattinata di oggi, venerdì 2 aprile, un uomo di 52 anni è deceduto mentre si trovava all’interno dell’azienda Smurfit Kappa di Capannori, comune in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione de Il Tirreno, il 52enne sarebbe caduto da un camion, forse colto da un malore ed avrebbe battuto la testa al suolo perdendo conoscenza. I presenti hanno subito contattato il numero delle emergenze lanciando l’allarme.

In seguito alla segnalazione, presso la ditta sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di due ambulanze e l’elisoccorso. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno ritrovato l’uomo in arresto cardiaco ed hanno provato a rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale, i carabinieri ed i tecnici della medicina del lavoro per gli accertamenti del caso che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Da accertare se la caduta dal mezzo possa essere stata provocata da un malore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

Si tratta della seconda tragedia in poche ore sul lavoro. Nel pomeriggio di ieri, un operaio di 63 anni è deceduto a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, cadendo da una scala. Anche in questo caso non è chiaro se la vittima possa essere stata colta da un malore prima di precipitare al suolo.