La moglie di Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore italiano e campione olimpico nei 200 metri misti, ha rivelato una notizia choc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Rosolino (@massimiliano_rosolino_official)

Natalia Titova, moglie dell’inviato all’Isola dei Famosi Massiliano Rosolino, ha rivelato che la produzione del reality avrebbe contattato più volte suo marito per farlo entrare nel cast dello show come naufrago.

L’invito è stato rifiutato dal campione, al contrario di quello in cui gli è stato proposto il suo attuale ruolo: “In questo caso è stato contento di dire di sì. Quando è stato contattato era pieno di gioia. Non poteva ricevere proposta più bella di questa“.

Prima però che Massimiliano venisse preso in considerazione per partecipare come concorrente, l’invito era stato fatto proprio alla bellissima ballerina e docente russa.

LEGGI ANCHE >>> Isola dei famosi: la conduttrice contro una naufraga: “A che stai giocando?”

Natalia Titova, mancata naufraga: “La cosa non mi sarebbe dispiaciuta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Titova (@nataliatitovaofficial)

LEGGI ANCHE >>> Chi è Silvia, la “ragazza speciale” salutata da Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi

Natalia Titova, oltre alle rivelazioni sul ruolo del marito, ha anche confessato di aver ricevuto l’invito a partecipare come naufraga prima che lo ricevesse Massimiliano.

Aggiunge che, purtroppo, non se l’è sentita di partire, poiché andare in un posto così lontano come le Honduras era un impegno che non poteva prendersi: non sarebbe riuscita a stare lontano dalle proprie figlie e con questa situazione sarebbe stata preoccupata per i genitori che vivono in Russia.

Infine, conclude dicendo che senza dubbio l’idea non le dispiaceva, perché da brava russa è una donna che ama scoprire nuove avventure e mettersi in gioco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Titova (@nataliatitovaofficial)

Ecco il motivo per cui, invece, l’atleta non è voluto partire per le Honduras: “Per due anni lo avevano cercato come concorrente, ma aveva sempre rifiutato perché non voleva rovinare il suo fisico dopo tanti anni di sacrifici“.