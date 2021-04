Mattino 5, Federica Panicucci va in confusione: scivolone in diretta

Federica Panicucci, alla conduzione di “Mattino 5”, è caduta in uno scivolone. Nella confusione ha dato un’informazione errata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Federica Panicucci ha dato il via alla giornata di Mediaset con il format di “Mattino 5”. Come ogni giorno la conduttrice ha intrattenuto gli spettatori nella trasmissione mattutina. Da fatti di attualità, a notizie legate allo spettacolo e alla cronaca rosa, svariati gli argomenti trattati.

La solare e brillante presentatrice è molto apprezzata dal pubblico. Con la sua bellezza e il suo talento assicura anche grande consenso per la trasmissione. Durante la fine della puntata di oggi ha annunciato la messa in onda del programma per il prossimo lunedì. Niente Pasquetta per la conduttrice e per lo staff di Mediaset.

“Quest’anno nessuna festa, vi attenderemo in massa anche il primo giorno della prossima settimana”, il commento di Federica.

LEGGI ANCHE > Federica Panicucci bella e spumeggiante: quando sorride li stende tutti! – FOTO

Federica Panicucci si confonde: gaffe inaspettata

Grazie per averci seguito anche oggi! Vi auguriamo un buon weekend e una buona #Pasqua! Vi aspettiamo lunedì per passare la pasquetta insieme in diretta 🐣#Mattino5 pic.twitter.com/l27yWqKKhX — Mattino5 (@mattino5) April 2, 2021

LEGGI ANCHE > Federica Panicucci svela i suoi consigli per la felicità: le parole colpiscono

Federica è tra le presentatrici più apprezzate dal pubblico. Classe 1967, nata a Cecina, è sia conduttrice televisiva che radiofonica. La sua è stata una carriera dai tanti successi.

Alla conduzione di Mattino5, nella puntata di oggi è entrata in confusione. La presentatrice ha indicato al pubblico l’appuntamento consueto per stasera con “Quarto Grado” in onda su Rete 4. Da dietro le quinte qualcuno richiama la sua attenzione per indicarle della gaffe. Questa sera infatti andrà in onda la pellicola “Il Re dei Re”, di Nicolas Ray.

La conduttrice rimane stupita e si corregge subito affermando: “Non c’è? Ok bene, allora ritiro ciò che ho detto..” Spaesata cerca di capire cosa andrà in onda. I gesti dallo staff non le chiariscono il palinsesto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

A reagire allo scivolone è Francesco Vecchi. “Fede, cosa combini?”, il commento del collega tra le risate. Per la nuova puntata di “Quarto Grado” bisognerà attendere infatti il prossimo 9 aprile. Il momento si è concluso nell’ironia sdrammatizzando l’errore di Federica.