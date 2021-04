Mediaset, clamoroso: chiude la storica trasmissione

Notizia dell’ultimo momento: Mediaset chiude i battenti ad una trasmissione molto importante per la rete, l’addio di Stasera Italia

L’annuncio arriva direttamente dalla conduttrice Barbara Palombelli che alla fine della puntata di ieri sera ha salutato il pubblico con parole commoventi ed emozionanti. L’addio è sempre un momento brutto, specialmente se si tratta di un lavoro che si fa con passione e rispetto. Proprio così lo speciale di Stasera Italia non andrà più in onda e al suo posto arriverà un nuovo programma di Giuseppe Brindisi che curerà l’approfondimento con il telegiornale della quarta rete del Biscione.

Speciale Stasera Italia: qual è il motivo dello stop?

A quanto pare il programma di Barbara Palombelli Speciale Stasera Italia chiude i battenti in anticipo poiché lo share non è dei migliori. Infatti ogni puntata non ha mai superato il 4% di ascolti e questo per Mediaset è una sconfitta. “È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione – conclude la serata la giornalista – Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie”. Ovviamente la conduttrice continuerà a guidare la grande macchina di Stasera Italia, la versione originale del talk show, in onda tutti i giorni dalle 20,30 alle 21,45. In ogni puntata si affrontano temi politici e sociali con ospiti all’altezza e molto attivi sul campo.

Barbara Palombelli è una donna matura e preparata, capace di guidare un talk show da sola e con grinta e coraggio. Pochi hanno il suo talento e la sua determinazione che da sempre la contraddistinguono.