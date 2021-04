Netflix, dai social un indizio per la data di uscita de “La Casa di Carta”

Tutto pronto su Netflix per i nuovi episodi della stagione 5 de “La Casa di Carta”, dai social un chiaro indizio per la data di uscita

“La Casa di Carta” è una delle serie televisive targate Netflix più amate dal pubblico. Nata in Spagna nel giro di pochissimo tempo è diventata un vero e proprio cult capace di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo. A causa del Covid le riprese di diverse serie televisive hanno subito un brusco stop costringendo il pubblico ad attese maggiori rispetto all’abituale programmazione. Anche se il colosso dello streaming non ha ancora dato una data precisa per l’uscita della nuova stagione dai social arrivano segnali davvero incoraggianti. Grazie ad alcuni post pubblicati su Instagram dai protagonisti della serie si è potuto apprendere che il lavoro sul set è ripreso e quindi non c’è ancora molto da attendere. Intanto fra i fan de “La Casa di Carta” sono iniziate le scommesse per capire quale sarà la data che decreterà il ritorno della banda capitanata dal Professore.

I nuovi episodi de “La Casa di Carta” su Netflix

Ad accendere le speranze di fan de “La Casa di Carta” sono stati i post pubblicati da Alvaro Morte, alias il Professore, e Jaime Llorente che veste i panni di Denver. Sul proprio profilo Instagram i due attori spagnoli hanno infatti condiviso dei post nei quali parlano chiaramente di conto alla rovescia. In particolare Morte si è scattato un selfie alla prese con il trucco per andare sul set. Sono in tanti i fan che sperano di ritrovare i nuovi episodi della serie Netflix già il prossimo 7 aprile. In realtà la data più probabile potrebbe essere il 2 maggio per una serie di motivi. Innanzitutto sarebbe giustificato il countdown iniziato proprio il due aprile e inoltre coinciderebbe con la messa in onda in Spagna della primissima puntata nel 2017.

C’è inoltre da precisare che per un’uscita tanto attesa il colosso Netflix avrebbe certamente provveduto a programmare una pubblicità certamente massicci cosa che al momento non si è ancora verificata. Bisognerà quindi presumibilmente attendere ancora un mese per ritrovare il gruppo di criminali più amati ed affascinanti del piccolo schermo.