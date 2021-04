E’ scomparso all’età di 55 anni Stefano Bongarzone, l’hair-stylist dei vip: Rita Dalla Chiesa lo ha ricordato con un commovente messaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)

E’ scomparso all’età di soli 55 anni Stefano Bongarzone, l’hair-stylist che operava nel suo negozio sito a Roma, nel quartiere Trieste. L’uomo, un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi volti dello spettacolo, era anche apparso in alcune trasmissioni televisive, dove dispensava consigli di bellezza. Una su tutte, “Costume e Società“, il rotocalco curato dal Tg di Rai2.

L’uomo è deceduto lo scorso mercoledì mattina, causando un vuoto incolmabile in coloro che si recavano abitualmente nel suo salone, per affidarsi alle sue abili mani. Rita Dalla Chiesa, profondamente scossa dall’accaduto, lo ha ricordato tramite un commovente messaggio su Facebook.

LEGGI ANCHE —> Andrea Zelletta, la rivale di Natalia che lo aveva stregato. Ve la ricordate?

Rita Dalla Chiesa, il messaggio commovente per Stefano Bongarzone

LEGGI ANCHE —> Rita Dalla Chiesa, la testimonianza incredibile: “Mio fratello le ha salvato la vita”

“Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te“: così comincia il commovente messaggio che Rita Dalla Chiesa ha scritto per ricordare Stefano Bongarzone. L’hair-stylist, famoso per aver anche preso parte ad alcune trasmissioni televisive, lavorava da anni nel suo salone di quartiere Trieste.

La sua morte ha turbato profondamente i suoi clienti e la stessa conduttrice, che lo ha salutato con grande affetto. “Noi due per trent’anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Eri la mia cassaforte amica“, ha scritto Rita, lasciando intendere quanto fosse speciale il rapporto che li univa. Bongarzone è scomparso lo scorso mercoledì mattina, all’età di soli 55 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bongarzone. (@stefano.bongarzone)

“Sei e rimarrai nell’anima, Stefano“, ha chiosato la conduttrice, accompagnando il messaggio con una foto che li ritraeva insieme, sorridenti. Nello scatto, l’hair-stylist stava curando l’acconciatura della conduttrice, che si affidava sempre alle sue sapienti mani.