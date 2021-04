La bella bonas d Avanti un altro, Sara Croce condivide una foto su Instagram e manda in delirio i fan con un vestito bianco aderente

Sara Croce condivide una foto su Instagram in cui appare con un abito bianco molto aderente, si vedono le forme accentuate della bella bionda. Arriva la primavera e anche i vestiti sensuali per la bella Sara Croce, infiamma il web con il suo lato B sporgente. Molte colleghe le fanno i complimenti per la bellezza. I fan sono in delirio e non sanno nemmeno più commentare. Poi ci sono gli haters che non credono all’aspetto del suo lato B e scrivono:”Che cuscino hai messo per evidenziare il lato posteriore?”.

Sara Croce rivela che un uomo l’ha seguita a Milano

La giovane bonas di Avanti un altro ha confessato ai suoi follower, in risposta alla domanda: “Cosa ne pensi del catcalling?“, che un uomo è arrivato a seguirla. Tempo fa un uomo a Milano l’avrebbe anche seguita e riempita di commenti schifosi. Lei sostiene quindi che bisognerebbe educare maggiormente su questo argomento perché è molto offensivo e alle donne non fa per niente piacere. Sostiene di non essere contraria ai commenti normali come complimenti, ma quando si offende e si dicono parole pesanti è un’altra storia. Anche riguardo ai fischi, è un fatto che fa sentire a disagio. Ne aveva parlato anche Aurora Ramazzotti giorni fa. Aveva espresso il suo disprezzo per chi ancora oggi continua a fischiare dietro alle donne e a fare commenti spiacevoli. La figlia della Hunziker si è detta stufa di sentirsi gli occhi addosso quando si toglie la felpa per correre o indossa dei pantaloncini.

Si è sfogata sostenendo che non è più possibile tollerare questi comportamenti nel 2021, e ha ragione. Arriva un’altro commento alla Croce che la fa indispettire non poco. Un’utente infatti recrimina il fatto che sia lei come altre a condividere foto mezza nuda e poi si indigna se le viene fatto un complimento. Sara Croce giustamente risponde dicendo che in base a questo discorso allora sarebbe giustificata anche una molestia nel caso in cui lei girasse mezza nuda, ma non è così. Nulla può giustificare un’offesa o peggio una molestia. Lei specifica poi che non è il complimento in sè ma la modalità in cui viene fatto a dare fastidio. Si è creato un vero e proprio dibattito con continui commenti riguardo il fatto di costruirsi la carriera con la propria immagine e poi non accettare i commenti.

Addirittura le viene detto che “lavora per un programma di pervertiti per soldi e poi fa la moralista”, la giovane rimane sbigottita davanti a queste risposte. Fortunatamente ci sono uomini che si dissociano da tutto questo, un’utente infatti chiede di smettere di parlarne perché si pente quasi di essere un’uomo.