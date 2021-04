Scontro in strada, perde la vita un giovane centauro

Scontro in strada nel napoletano. Un tragico impatto tra la moto e un’auto che ha causato la morte del motociclista 27enne

Gli incidenti stradali in Italia continuano a fare vittime. Solo ieri l’ennesima tragedia che si è portata via un giovane ragazzo. Aveva solo 27 anni Giuseppe Somma, residente a Bacoli, un comune che fa parte della città metropolitana di Napoli, che ha perso la vita in sella alla sua moto.

Giuseppe si stava dirigendo verso via Cuma quando in via Fusaro a Bacoli è rimasto vittima di un brutto incidente. La moto si è scontrata con un’auto che si immetteva sulla strada e il giovane è stato balzato dalla sua due ruote sbattendo violentemente sull’asfalto.

Inutili sono stati i soccorsi. Il 27enne sarebbe morto sul colpo nonostante indossasse il casco. Ancora da accertare le cause precise del forte scontro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fatto tutti i rilievi per capire quale sia stata la dinamica precisa dell’impatto che ha provocato la morte del centauro.

Il conducente dell’automobile si è fermato a prestare soccorso a Giuseppe e come da prassi è stato sottoposto ai test per capire se avesse assunto alcol o droghe prima di mettersi alla guida.

LEGGI ANCHE –> Tragedia sul posto di lavoro: operaio perde la vita

Scontro in strada, addio a Giuseppe ragazzo amato da tutti

LEGGI ANCHE –> Ragazzo di 21 anni scomparso da giorni: ritrovato il cadavere – VIDEO

La notizia della morte di Giuseppe ha scosso tutto il paese dei Campi Flegrei. Il centauro era molto conosciuto e appassionatissimo di moto. Da poco aveva aperto un’attività commerciale dedicata proprio alla manutenzione dei motori per imbarcazioni.

Alla notizia la mamma e alcuni parenti sono accorsi sul luogo dell’incidente e non è stato facile mantenere la calma per loro di fronte a quanto successo. La salma del 27enne è stata sequestrata dal magistrato di turno per procedere all’esame autoptico.

Tantissimi sono stati i messaggi per Giuseppe che era ben voluto da tutti. I social si sono riempiti della sua foto e di parole di cordoglio per una giovane vita spezzata. Nel giorno dei suoi funerali, ancora non stabiliti, il sindaco di Bacoli ha instituito il lutto cittadino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“È un dolore atroce. Bacoli piange la scomparsa di un suo giovane figlio – ha scritto sui social il sindaco di Bacoli – che, poche ore fa, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Mi stringo, da sindaco, e da padre, al dolore della mamma, del papà, della famiglia tutta, degli amici”.