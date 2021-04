Scoprire il valore delle monete: ce n’è una da 100.000 euro, quale?

Avete ancora monete vecchie ma che valgono una fortuna? Buon per voi se conservate quella dal valore di 100.000 euro

Gli euro hanno cambiato totalmente le nostre vite, abituati alle lire e al loro valore. C’è chi nostalgico del passato ancora conserva qualche moneta e passa il tempo a spolverare il baule dei ricordi. Fate attenzione a quali soldi avete, ce ne sono alcune che valgono una fortuna. Oggi vi daremo qualche consiglio per capire se avete la monete giusta. Una arriva addirittura a valere 100.000 euro.

Le monete dal valore di 100.000 euro, quali sono?

La moneta di cui vi stiamo parlando è le 100 lire Minerva che venne emessa ma mai distribuita perché conteneva la scritta “prova” e per questo la Zecca di Stato era riuscita a non farne uscire nemmeno di una. Solo nel 1955 fu messa in circolazione e in quel momento ne uscirono diverse. Possedere una di queste monete potrebbe significare avere tra le mani un tesoro di 100 mila euro e il motivo riguarda proprio l’errore di conio che si presenta con la scritta “prova”. Ovviamente chi dovesse possederle deve fare attenzione alla loro perfezione, quella non deve mai mancare per il valore. Se ci sono macchie o segni particolari la loro valenza si abbasserebbe di molto.

Vale per questa ma anche per tutte le altre dal valore alto, affinché sia esatto il paragone la perfezione deve essere assicurata. E allora vi basterà cercare nel baule dei ricordi per scoprire se avete o meno queste monete rare, in caso positivo non ve le fate scappare perché valgono veramente una fortuna. E attenzione a dirlo in giro, il ladro è dietro l’angolo.