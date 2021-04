Shaila Gatta, ginnastica esagerata: la spaccata che ti ipnotizza – VIDEO

Shaila Gatta manda fuori di testa i suoi fan per l’ennesima volta, la velina si tiene in forma e con una spaccata ci lascia a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Da quattro anni è ormai la regina di Striscia la Notizia, insieme alla sua collega Mikaela. Shaila Gatta incanta ogni sera gli spettatori del popolare tg satirico di Mediaset. La splendida napoletana, classe 1996, rapisce con i suoi stacchetti scatenati, ammaliando i suoi fan.

Seguitissima anche su Instagram, regala costantemente ai suoi followers scatti e video da urlo, che esaltano il suo fascino da qualsiasi punto di vista.

Shaila Gatta, ma come fa? La spaccata lascia senza fiato, seducente e accattivante più che mai

Quest’oggi, Shaila decide di esagerare e di postare un video che fa davvero girare la testa. Da velina, affronta seriamente il suo lavoro e cerca di essere sempre al meglio, tenendosi in perfetta forma fisica.

E per una ballerina, tenersi in forma vuol dire soprattutto fare molto stretching, per essere più flessibile e scattante possibile. Gli esercizi che ci mostra, lasciano senza fiato.

Approfittando della bella giornata, Shaila svolge il suo allenamento in mezzo alla natura. Con un elastico posto all’estremità dei suoi piedi, se lo passa dietro la schiena e si allunga a più non posso, con una spaccata davvero sensazionale. Per di più, lo fa sorridendo e divertendosi, come se la cosa non rappresentasse alcuno sforzo. E facendo innamorare a prima vista chiunque.