Ecco tutta la verità sul motivo per cui la conduttrice televisiva ed ex gieffina Stefania Orlando è sparita dal mondo della televisione.

Stefania Orlando è stata fra le protagoniste più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip, tanto da classificarsi al terzo posto.

Concluso il reality, però, la Orlando non è più apparsa in tv e tante sono state le ipotesi di questa sua inversione di rotta: la più diffusa tra tutte è l’insinuazione secondo cui qualcuno stia tentando di sabotare la sua carriera, perché non la vuole vedere sugli schermi italiani.

Stefania ha chiarito la situazione, affermando che la scelta è solo sua: “Ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto“.

Stefania Orlando, tempo di nuovi progetti per l’ex gieffina: “Bisogna saper aspettare!“

La fantastica conduttrice televisiva ha confessato ai fan di avere delle novità in serbo per loro: professionalmente parlando, si sta dedicando a nuovi progetti anche al di fuori del mondo della televisione.

Ecco le sue misteriose parole: “Succederanno delle cose e voi dovete continuarmi a sostenermi con positività: le cose arriveranno. Non sono imminenti, bisogna sapere aspettare“.

Il pubblico italiano è dunque felice di sapere che la sua assenza è dovuta ad una crescita lavorativa e al suo voler fare nuove esperienze in altri ambiti: i fan più affezionati non vedono l’ora di rivederla di nuovo al lavoro e la curiosità di saperne di più su questi nuovi progetti è sempre più alta.

Non c’è dubbio: il suo nuovo singolo sarà un successo!